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25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау

Гульмира Байзакова
9 Апреля 2023, 08:39
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Торжественные проводы призывников прошли в административном центре Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«Ребят, которые поедут исполнять свой долг перед Родиной, будет проверять специальная комиссия. По ее результатам будут приняты решения. Всего планируется призвать около 700 человек. На сегодня приглашены 5 команд, еще 2 команды отправятся до 10 апреля. Все они прошли психологическое, профессиональное и медицинское обследование», - отметил руководитель департамента по делам обороны ВКО Кайырбек Кайырханов.

Новобранцев отправят в Мангистаускую область. Они будут проходить службу в войсковой части №25744 города Актау.

В мероприятии приняли участие ветераны ВС РК, ветераны боевых действий, представители департамента по делам обороны ВКО, представители МИО, учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ г. Усть-Каменогорска, студенты высших учебных заведений и профессиональных колледжей, учащиеся военно-технической школы.

Председатель совета ветеранов ВКО Айтказы Шерубаев поздравил молодых людей с первыми шагами на военной службе и прочитал новобранцам бата.

«Хочу пожелать, чтобы ребята, отправившиеся на службу перед Родиной, остались верны своей присяге и через год благополучно вернулись в семью», - пожелал он.

В ходе концерта прозвучали патриотические песни, а призывникам были вручены памятные подарки.


Восточно-Казахстанская область   Армия   Мангистауская область  
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