25 пожаров произошло на объектах предпринимательства в СКО
По информации пресс-службы ведомства, в прошлом году на бизнес-объектах зарегистрировали 51 пожар, с начала этого года – уже 25. Возгорания происходят в основном на объектах торговли, производственного и сельскохозяйственного назначения.
На территории области всего взято на учет управлением государственного пожарного контроля 8 584 объекта. Из них 2 125 относятся к высокой степени риска.
«Наряду со снижением административного давления на бизнес пропорционально должна увеличиваться мера социальной ответственности субъектов предпринимательства по обеспечению пожарной безопасности своих объектов, защиты работников и потребителей услуг от возможных последствий возникновения пожаров», - считает начальник управления Дмитрий Растихин.
Он подчеркнул, что необходимо усилить меры пожарной безопасности на объектах торговли и в развлекательных центрах, поддерживать системы противопожарной защиты в работоспособном состоянии, обучать сотрудников.
«В связи с пожаром в российском городе Кемерово были внесены изменения в нормативные документы, касающиеся размещения детских развлекательных и образовательных помещений и аттракционов на первых этажах торгово-развлекательных центров», - добавил Д. Растихин.