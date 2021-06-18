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    20:00, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    25 пожаров произошло на объектах предпринимательства в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям встретились с предпринимателями. Речь шла о пожарной безопасности на объектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, в прошлом году на бизнес-объектах зарегистрировали 51 пожар, с начала этого года – уже 25. Возгорания происходят в основном на объектах торговли, производственного и сельскохозяйственного назначения.

    На территории области всего взято на учет управлением государственного пожарного контроля 8 584 объекта. Из них 2 125 относятся к высокой степени риска.

    «Наряду со снижением административного давления на бизнес пропорционально должна увеличиваться мера социальной ответственности субъектов предпринимательства по обеспечению пожарной безопасности своих объектов, защиты работников и потребителей услуг от возможных последствий возникновения пожаров», - считает начальник управления Дмитрий Растихин.

    Он подчеркнул, что необходимо усилить меры пожарной безопасности на объектах торговли и в развлекательных центрах, поддерживать системы противопожарной защиты в работоспособном состоянии, обучать сотрудников.

    «В связи с пожаром в российском городе Кемерово были внесены изменения в нормативные документы, касающиеся размещения детских развлекательных и образовательных помещений и аттракционов на первых этажах торгово-развлекательных центров», - добавил Д. Растихин.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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