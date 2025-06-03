25 новых исторических памятников обнаружили ученые в Карагандинской области

Они обнаружили 25 новых памятников историко-культурного наследия. Основная часть этих исторических памятников — отдельные курганы и целые некрополи, принадлежащие разным эпохам. Пока без детального исследования установить точный возраст памятников нельзя.

Фото: акимат Карагандинской области

Однако по совокупности характерных признаков учёным уже удалось определить, что найденные ими памятники относятся к трём эпохам — бронзовому веку, раннему железному веку и Средневековью.

— Обо всех обнаруженных памятниках мы должны официально сообщить в местные исполнительные органы. А они уже должны взять их под охрану. Только после этого можно будет проводить дальнейшие исследования, раскопки. Этот процесс не быстрый, но мы однозначно будем проводить раскопки на этих могильниках. Работы помогут нам дополнить и лучше понять жизнь людей, населявших территорию Шетского района много веков назад, — говорит Алексей Кукушкин, директор Сарыаркинского археологического института.

Фото: акимат Карагандинской области

Члены экспедиции также изучили обнаруженные ранее петроглифы Шунак. Учёные описали наиболее часто встречающиеся сюжеты и зарисовали самые интересные фрагменты петроглифов. Специалисты пришли к выводу, что основная часть петроглифов относится к эпохе бронзы. Об этом свидетельствует традиционный для того периода сюжетный ряд — ряженые, адоранты, солярные знаки, быки-туры, колесницы, лошади с чёлками, звёздное небо.

Фото: акимат Карагандинской области

Напомним, Фонды Карагандинского областного историко-краеведческого музея пополнились уникальными для региона археологическими экспонатами. В их числе сакское золото и единственный в регионе сакский казан.