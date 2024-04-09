2,5 млрд кубометров воды придет в Петропавловск - ДЧС

В Петропавловске в ближайшие дни ожидают приход большой воды. Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил на брифинге, что ожидается 2,5 млрд кубометров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он отметил, что учитывается много факторов при подсчете.

- Вода, которая сбрасывается в Сергеевке, движется в сторону Петропавловска. Сейчас поднимается вода в Покровке Есильского района. В Петропавловске ожидается от 2,5 млрд кубометров воды. Рассчитываются притоки. Играет роль много факторов. Где-то влага испаряется, где-то идут потоки из Акмолинской и Костанайской областей. Нужно учитывать, что еще 30% территории области покрыты снегом. Он будет таять, вода еще поступит. Данные меняются ежедневно. В южных районах почва оттаяла лучше, часть воды она уже впитывает. Но есть местами промерзание. Регион большой, обстановка везде разная. Снег лежит еще в Тимирязевском, Айрытауском районах, где потихоньку вскрываются малые реки, - прокомментировал М.Кангужинов.

После того, как вода пройдет поселок Долматово Кызылжарского района, она устремится на территорию соседних областей России. Североказахстанские спасатели каждые два часа передают российским коллегам информацию об изменениях уровня воды.