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    09:23, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    25 млн жителей Шанхая протестировали на COVID-19 за один день

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Шанхая в понедельник провели общегородское тестирование на коронавирус, охватив 25 миллионов жителей китайского мегаполиса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление муниципального комитета по профилактике и контролю COVID-19.

    «При активном сотрудничестве местных жителей 4 апреля завершен новый раунд взятия проб для анализа на нуклеиновые кислоты», - говорится в сообщении. Результаты тестирования пока не опубликованы.

    В Шанхае временно введены ограничительные меры, мегаполис управляется в режиме «закрытого типа» после того как в последние дни увеличивается число бессимптомных носителей коронавируса. За минувшие сутки в городе было выявлено свыше 13 тысяч бессимптомных инфицированных и 268 заболевших ковидом.

    По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, для помощи в реализации масштабных противоэпидемических мер в Шанхай было направлено более 38 тысяч медиков из 15 китайских провинций, которые привлечены к работе во временных больницах, в лабораториях тестирования на COVID-19 и сбору тестовых проб на нуклеиновые кислоты.

    Министерство обороны КНР также направило в мегаполис дополнительно около 2 тысяч медицинских работников.

    Напомним, Китай потратил более 120 млрд юаней (18,9 млрд долларов США) на вакцинацию против COVID-19. Эти расходы находятся в пределах возможностей фонда медицинского страхования страны.



    Фото:notibomba.com




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