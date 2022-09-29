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    22:27, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    25 млн тенге выделили на строительство ледового городка в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ледовый городок появится зимой в Павлодаре. Но эскиза пока нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    При уточнении городского бюджета в Павлодаре перераспределили 981,9 млн тенге, сообщили на сессии областного маслихата.

    Как сообщил аким города Асаин Байханов, большая часть суммы – полмиллиарда – пойдет на ремонт дорог от улицы Ломова к электролизному заводу и в сторону кольца в районе аэропорта. Деньги также распределили на разметку проезжей части, содержание путепроводов и мест захоронений, создание искусственных неровностей на дорогах, ремонт парка Гагарина.

    25 млн тенге из общей суммы запросили на ледовый городок. Как пояснили в пресс-службе акимата, эскиза пока нет. Его проработают после того, как определят подрядчика. В акимате уточнили: сумму для городка запрашивали, учитывая опыт других регионов.

    «До конца октября разработают эскиз ледового городка, проектно-сметную документацию. Подрядную организацию и окончательную стоимость работ определят по итогам конкурсных процедур. Если по итогам госзакупок сумма снизится, оставшуюся часть денег возвратят в бюджет», – пояснили в акимате.

    Начать возводить городок можно, как только застынет лед, сказали в горадминистрации. В отделе ЖКХ рассматривают подходящие места для зимнего «царства». Возможно, что его оборудуют на центральной набережной.

    Ледовые городки в Павлодаре возводили в конце 90-х – начале 2000-х. Из застывшей воды создавали фигуры Деда Мороза и Снегурочки, символы года, знаки Зодиака, горки, арки и лабиринты.


    Иллюстративное фото Павла Ворожцова



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