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25 млн тенге перечислила мошеннику бухгалтер госучреждения в Актюбинской области

28 Декабря 2022, 18:45
25 млн тенге перечислила мошеннику бухгалтер госучреждения в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 25 млн тенге перечислила мошеннику бухгалтер госучреждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Жертвой обмана стала 58-летняя жительница Мугалжарского района, работающая бухгалтером в государственном учреждении. Женщине позвонил неизвестный, сообщив, что ей одобрили кредит на сумму 3 млн тенге. Далее собеседник предложил ей вложить одобренный кредит в криптовалюту. Идея женщине понравилась, она взяла кредит в банке, заняла у знакомых и перевела злоумышленнику 25 млн тенге.


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