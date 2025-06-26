2,5 млн смартфонов Apple нелегально завезли в Казахстан в 2024 году

По его словам, в Казахстан около 75% телефонов завозится нелегально.

— Они не уплачивают налоги и соответствующие таможенные пошлины. Как раз для обеления этого рынка был придуман этот механизм. По нашим данным, если смотреть по телефонам компании Apple, то в 2024 году было официально завезено около 1,5 млн устройств. Но если смотреть по системам, базам данных кодов, то было официально включено около 4 млн. Поэтому это направлено на борьбу с контрабандой для того, чтобы государство получало соответствующие налоговые поступления, — пояснил Досжан Мусалиев.