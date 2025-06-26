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    12:15, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    2,5 млн смартфонов Apple нелегально завезли в Казахстан в 2024 году

    Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Досжан Мусалиев объяснил, зачем в стране были введены новые правила регистрации мобильных устройств, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    По его словам, в Казахстан около 75% телефонов завозится нелегально.

    — Они не уплачивают налоги и соответствующие таможенные пошлины. Как раз для обеления этого рынка был придуман этот механизм. По нашим данным, если смотреть по телефонам компании Apple, то в 2024 году было официально завезено около 1,5 млн устройств. Но если смотреть по системам, базам данных кодов, то было официально включено около 4 млн. Поэтому это направлено на борьбу с контрабандой для того, чтобы государство получало соответствующие налоговые поступления, — пояснил Досжан Мусалиев.

    Он добавил, что из-за нелегального ввоза смартфонов страна не получает около 150 млрд тенге ежегодно.

    Напомним, с 24 марта в Казахстане введены белый, серый и черный списки регистрации абонентских устройств сотовой связи.

    Теги:
    iPhone МЦРИАП Связь, ТВ, IT Контрабанда Налоги
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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