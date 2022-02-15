+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

25 международных прямых рейсов доступны из Нур-Султана

15 Февраля 2022 18:02
Поделиться:
25 международных прямых рейсов доступны из Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент из столицы осуществляются 25 прямых рейсов в международные направления. Об этом сообщил заместитель председателя ТОО «Городской центр развития инвестиций Astana Invest» Жалгас Молжигит, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Увеличение турпотока в этом году ожидают в Нур-Султане
О мерах по субсидированию туристической отрасли рассказали в Минкультуры РК Сколько туристов посетили Нур-Султан в прошлом году Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа

Ранее в компании Astana Invest отметили увеличение туристического потока в столицу по итогам 9 месяцев 2021 года. Общее количество туристов, которые посетили нашу столицу составляет 525 тысяч человек.

«На данный момент существуют прямые рейсы с 25 странами. Прямые рейсы осуществляются по 76 маршрутами в неделю. До пандемии было 99 маршрутов, надеемся, что этого показателя мы достигнем в этом году», - отметил Жалгас Молжигит в ходе совещания по разъяснению возмещения части затрат субъектам предпринимательства, прошедшего в Нур-Султане.

В свою очередь, заместитель акима города Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев отметил, что по итогам 2021 года в городе был реализован ряд проектов в сфере туризма.

«Все мы знаем, что в 2020-2021 годах из-за пандемии туристическая отрасль в целом потерпела убытки с введением ограничительных мер. Поэтому государством приняты новые меры поддержки туризма. В этом году совместно с Комитетом индустрии туризма, компанией Kazakh Tourism отдельно принимаются меры господдержки, такие как Kids go free. Помимо этого, для бизнесменов, предпринимателей создаются условия по закупу автобусов, к примеру. Со стороны государства субсидируется какая-то часть, бизнесмены будут возмещать затраты на покупку автобусов», - прокомментировал заместитель акима столицы.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Туризм   #Транспорт  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Увеличение турпотока в этом году ожидают в Нур-Султане
О мерах по субсидированию туристической отрасли рассказали в Минкультуры РК
Сколько туристов посетили Нур-Султан в прошлом году
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
Популярное
1 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
2 Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
3 Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
4 Метель и сильный снег в Нур-Султане: ДЧС обратился к горожанам
5 В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
6 Димаш Даулетов из Алматы восхитил наставников на шоу «Голос Украины»
Читайте также
12 боксёров из Улытау заняли призовые места на турнире в Нур-Султане
Несколько участков дорог закрыли в Алматинской области из-за непогоды
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
Метель и сильный снег в Нур-Султане: ДЧС обратился к горожанам
В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
Димаш Даулетов из Алматы восхитил наставников на шоу «Голос Украины»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив