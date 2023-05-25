25 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1903-1970) родился- выдающийся казахстанский мастер музыкальных инструментов своего времени.

В начале 1930-х годов по приглашению Ахмета Жубанова он вместе со своим братом Борисом приехал в Казахстан, где остался работать и жить. Создатель казахской домбры современного стандарта, именно той, которая сейчас делается многими мастерами и известна далеко за пределами страны. В 1932 году в сотрудничестве с А. Жубановым разработал и создал первые образцы оркестровых инструментов - домбры и кобыза (по типу оркестра русских народных инструментов В.В. Андреева). После 1933 года возникла первая музыкально-экспериментальная мастерская, где он работал со своим братом Борисом, а также с Кумаром Касымовым (уникальный и талантливый мастер-самородок из Павлодара), там же трудился композитор Е. Брусиловский (также приглашенный А. Жубановым из Ленинграда). Там были изготовлены образцы казахских музыкальных инструментов. В 1942 году перешел в мастерскую Казахской филармонии. Здесь для оркестра казахских народных инструментов разработал и изготовил разновидности домбры и кобыза (пикколо, прима, альт, тенор и др.) С 1952 года и до конца жизни работал в музыкально-экспериментальной мастерской Алматинской консерватории.

назад (1924-2013) родился- генерал армии, первый министр обороны независимой Республики Казахстан, участник Второй мировой войны, Герой Советского Союза, «Халық қаһарманы», почетный гражданин городов Астана, Алматы, Донецка.

Уроженец Акмолинской области. Окончил 7 классов. В 1942 году был призван в Красную Армию и направлен в Туркменистан в военное училище в городе Кушка. После окончания обучения с апреля 1943 года - на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал до мая 1945 года в качестве командира пулеметного взвода, командира пулеметной роты, командира стрелкового батальона в составе 1052 стрелкового полка 301 Донецкой ордена Суворова II степени Берлинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии. Участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Беларуси, Польши. 27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования во время прорыва сильно укрепленной обороны противника на территории Польши, проявленные при этом отвагу и геройство ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

С июня 1946 по ноябрь 1949 года проходил обучение в Военной академии имени М.И. Фрунзе. После её окончания проходил службу на различных штабных и командных должностях: старшим офицером оперативного управления штаба Туркестанского военного округа, командиром мотострелкового полка, начальником штаба мотострелковой дивизии, начальником штаба Гражданской обороны Казахской ССР, вновь заместителем командующего войсками Среднеазиатского военного округа, первым заместителем командующего войсками Южной группы войск (Венгрия). За это время дважды обучался на курсах Академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

В 1989 году после расформирования округа стал председателем Казахского республиканского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил и одновременно председателем Комитета Верховного Совета Казахской ССР по делам ветеранов и инвалидов Вооруженных сил. В октябре 1991 года Указом Президента Республики Казахстан назначен председателем Государственного комитета обороны, а в мае 1992 года - министром обороны Республики Казахстан.

23 мая 1994 года Указом Президента Республики Казахстан ему присвоено звание Халық Қаһарманы с вручением «Золотой Звезды» № 1.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2 ст., двумя орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3 ст., орденом «Знак Почета», российским орденом Дружбы, орденом Украины «Знак Почета», орденами Болгарии, Польши, Чехии, Монголии и других стран, более 30 советскими и иностранными медалями.

назад (1936-2021) родился- известный казахстанский археолог, доктор исторических наук, профессор.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет; аспирантуру Института истории, археологии и этнографии НАН Казахстана.

Трудовая деятельность: работал в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая, в Казахском национальном университете им. аль-Фараби, заведующим кафедрой Международного Казахстанско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Яссауи, директором Научно-исследовательского центра.

Основные направления научной деятельности связаны с исследованием культуры казахского народа XV-XVIII веков, историей Семиречья, изучением палеоэтнографических особенностей. Он одним из первых в Казахстане организовал экспедицию по палеоэтнографическим исследованиям. С. Жолдасбаев провел исследования на более чем 250 зимовках, а также раскопки около 400 усадеб. В центре его внимания был археологический материал ХV-ХVІІІ вв.

В результате исследовательской работы было написано 10 монографий, 34 учебника и более 300 научных, научно-популярных статей. Посвятив всю свою жизнь археологии и этнологии, С. Жолдасбаев изучал материальную и духовную культуру казахского позднего средневековья: городское строительство, стационарное домостроение, хозяйство и ремесла, обычаи и традиции.

назад (1967) родился- председатель правления АО «Казахстанский фонд устойчивости».

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, математика (1991); Казахскую государственную академию управления, финансы и кредит (1999); Университет Лос-Анджелеса, Калифорния UCLA по программе MBA (2013).

Трудовая деятельность: заместитель директора по внешним связям в ЧКОО «KMG Kashagan B.V.»; директор департамента развития местного содержания в «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.»; заместитель директора Астанинского филиала АО «Торговый дом «КазМунайГаз»; исполнительный директор в ТОО «Алма-Трейдинг»; председатель правления ЗАО «Казахинстрах»; президент ОАО «Промышленная страховая группа»; независимый директор (CEO) АО «ИО Казахстанская Ипотечная Компания» (2017-2019); председатель правления АО «Ипотечная организация «Баспана» (2019-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

50 лет назад (1973) родился КОЖА-АХМЕТ Бағдад Болатжанұлы (Коджахметов Багдат Булатджанович) - журналист, заместитель председателя Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК.

Родился в селе Акжазык Панфиловского района Талды-Курганской (ныне Алматинской) области. Окончил Казахский национальный технический университет.

Трудовая деятельность: пресс-секретарь аппарата акима г. Алматы (1998-1999); редактор радио «Астана» (2000); руководитель рекламной службы Республиканской корпорации «Телевидение и радио «Казахстан»; редактор программы «Таншолпан» Республиканской корпорации «Телевидение и радио Астана» (2000-2001); ответственный выпускающий информационной программы «Акшам», ответственный редактор информационной программы «Акшам» (2001-2002); редактор службы новостей ТОО «Телевидение г. Астаны» (2002-2003); начальник информационной службы ТОО «Телевидение г. Астаны» (2003-2005); главный редактор ТОО «Телевидение г. Астаны» (2005-2006); начальник Центра информации и общественных связей МВД Республики Казахстан (2006-2008); начальник департамента языковой политики и информации МВД РК, директор департамента связей с общественностью и маркетинга АО «Народный банк Казахстана», генеральный директор PR-агентства «Рейтинг плюс», генеральный директор ТРК «31 канал» (2011-2018); официальный представитель Министерства здравоохранения РК (08.2020-10.2020); директор телеканала «Turkistan» (2021-2022).

С декабря 2022 года заместитель председателя Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

В 2004 году был признан «Лучшим ведущим программ» международного телекинофорума «Вместе».

назад (1976) родился- государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист, принимал участие в курсах и семинарах, проводимых международными финансовыми организациями и институтами в разных странах, в том числе в США, Японии, Южной Корее, Австрии, Турции и др.

Трудовая деятельность: ведущий экономист Центрально-Азиатской фондовой биржи (1995-1996); на разных должностях в департаменте исследований и статистики Национального банка РК (1996-2007); директор департамента исследований и статистики Национального банка РК (2003-2007); заместитель председателя Национального банка РК (2007-2014); заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (2014-2015); председатель Национального банка РК (2015-2019); советник Президента РК (02.2019-04.2019); помощник Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2019-2022); директор ТОО «Pioneer Capital Invest» (с 2022 года).

Награжден орденом «Құрмет» (2014); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Теңгеге 20 жыл» (2014), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019); знаком «Заслуженный работник Национального банка Республики Казахстан» (2006).

назад (1981) родился- председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, преподаватель истории, магистр истории.

Трудовая деятельность: ведущий редактор информационно-аналитической службы республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» (2002-2004); руководитель группы календарных продуктов информационно-аналитического отдела Международного института современной политики, ведущий специалист аналитического отдела дирекции информационных программ «Агентства Хабар» (2004-2005); консультант департаментов социально-экономической политики, идеологической и информационно-аналитической работы Центрального аппарата РПП «Отан», заведующий отделом по работе с комиссиями политсовета партии Центрального аппарата НДП «Nur Otan» (2005-2007); начальник отдела по работе с общественными объединениями, начальник управления общественно-политической работы и взаимодействия с Ассамблеей народа Казахстана Министерства культуры и информации РК (2007-2009); эксперт, консультант, заведующий сектором пресс-службы Президента РК (2009-2016); заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента РК (2016-2018); председатель Комитета информации МИК РК (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.