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25 лжетеррористов осуждено в РК в 2022 году - Генпрокуратура

25 Января 2023, 13:14
25 лжетеррористов осуждено в РК в 2022 году - Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура совместно с правоохранительными органами (КНБ, АТЦ КНБ, АФМ и МВД) продолжает работу по противодействию лжетерроризму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

В 2022 году число ложных сообщений об актах терроризма увеличилось. Возбуждено 181 уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса.

Как правило, проверка указанных фактов отнимает много времени и ресурсов. На место происшествия выезжают полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы. Нарушается нормальный режим работы предприятий.

Это влечет значительное отвлечение сил и средств, проверяемые коммерческие предприятия несут многомиллионные убытки, не исключено, что ложные сообщения о теракте могут привести к панике и жертвам при эвакуации людей.

Правоохранительными и специальными органами принимаются меры по установлению авторов таких анонимных сообщений.

В 2022 году уже осуждено 25 лиц.

К примеру, в июле 2022 года к одному году и шести месяцам лишения свободы осужден житель Костанайской области, который из чувства мести к своему соседу, взломав электронную почту, отправил от его имени заведомо ложное сообщение об акте терроризма в 13 объектов городов Астаны и Алматы (торговые центры, аэропорты, банки и др.).

В Алматинской области установлен и доставлен в полицию 13 летний мальчик, который поспорил со сверстниками и по электронной почте отправил сообщения о минировании трех школ.

За неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего к ответственности привлечен родитель школьника.

У органов правопорядка имеется практический опыт по оперативному выявлению таких злоумышленнков для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

Как показывает практика, преступники действуют не только внутри страны, но и за ее пределами.

В целях оперативного взаимодействия с иностранными государствами по обмену данными в отношении авторов анонимных сообщений в интернет-пространстве при координации Генеральной прокуратуры Казахстана проводится работа к присоединению к Будапештской конвенции («О компьютерных преступлениях»).

Также Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается вопрос об усилении уголовной ответственности за лжетерроризм и отнесения данного вида правонарушения к категории «тяжких» (срок лишения до семи лет).


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