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25-летний учитель скончался на соревнованиях в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошел в селе Майкарагай района Аккулы Павлодарской области: во время соревнований по волейболу скончался молодой учитель истории Ильдар Вахитов, передает pavlodarnews.kz.
Как сообщили коллеги погибшего, трагедия случилась во время традиционных соревнований по волейболу, которые ежегодно проводятся районным профсоюзом.
«25-летний Ильдар Вахитов как лидер группы вышел играть в основной состав, но через некоторое время почувствовал недомогание, поднялось давление, он сел на скамейку запасных, - сообщил директор школы Жамбыл Канат Султангазин. - Дежурившие на турнире медработники оказали первую помощь, но затем его состояние стало резко ухудшаться. От села до центральной районной больницы 100 километров. Ильдар, к сожалению, не доехал до нее. Мы все огорчены тем, что произошло, для всех нас он был другом, для всех нас это большой удар».
Односельчане и весь педагогический коллектив выразили соболезнование родным и близким молодого учителя. Он был единственным ребенком в семье. У него осталась жена и годовалый сын. 10 ноября 2019 года Ильдару должно было исполниться 26 лет.
Из слов знакомых известно, что в минувшем году Ильдар Вахитов проходил обследование в Павлодаре. Медики обнаружили у него подозрение на тромб в почке.
«Насколько знаем, ему было рекомендовано специальное лечение, он строго соблюдал назначения специалистов и регулярно ездил на процедуры, - рассказали коллеги. - Срочная операция по шунтированию не требовалась, но давление его мучило, он часто жаловался на него».
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