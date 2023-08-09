25-летней астанчанке успешно провели сложнейшую операцию на мозг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальном центре нейрохирургии врачи провели операцию на головной мозг 25-летней пациентке, которая с младенческого возраста страдала эпилепсией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.



Сверхсложную операцию проводил профессор, академик НАН РК Серик Акшулаков, врачи нейрохирурги отделения Нейрохирургии патологии головного мозга Муратбек Тлеубергенов и Даурен Жаксыбаев.

Также во время операции работала мультидисциплинарная команда врачей, в составе которой были опытнейшие врачи - это врач-анестезиолог Раушан Токшекенова и врач эпилептолог-нейрофизиолог Гаухар Ибатова.

По словам пациентки, эпилептические приступы ее преследовали с первого года ее жизни.

«Моя мама рассказывала, когда мне было 1 год, у меня случился первый кратковременный эпилептический приступ. В моменте судорог я застывала, губы мои становились синими, а в области рта белело. С шестилетнего возраста стала принимать противосудорожные препараты. Но с годами лекарства стали меньше помогать, приступы учащались, до 3-4 судорог бывало за день с потерей сознания и после каждого приступа требовалось все больше времени на восстановление. Мне пришлось искать информацию по моей болезни и способам излечения. На сайте Национального центра нейрохирургии записалась на прием к Ибатовой Гаухар Султанхановне», - рассказывает пациентка.

Затем доктора изучили снимки МРТ, установили возможность хирургического лечения при эпилепсии после иктального ЭЭГ, когда исследование проводится во время приступов.

После операции прошло 7 суток, пока приступов не наблюдается, говорит девушка. Сейчас врачи корректируют пациентке медикаментозное лечение.

Как отмечает врач невролог-эпилептолог Гаухар Ибатова, по данным ЭЭГ и МРТ Тесла у пациентки был выявлен очаг эпилептиформной активности в височной доли справа.

«Мы провели пациентке операцию по микрохирургическому удалению гипокампа справа с применением нейронавигации и электрокортикографии с непосредственной записью «коры» головного мозга. Удалили обширный эпилептогенный очаг правой височной доли диаметром 3х3 см. Сложность операции была связана с множественными выраженными спайками лобной и височной доли. Также спайки были отделены от коры головного мозга. Наша задача состояла не только в стремлении к тотальности удаления очага, но и в сохранении качества жизни пациента. Наличие спаек мозгового вещества с подлежащими к нему оболочками приводит к усложнению процесса операции, повышая вероятность повреждения корковых представительств функциональных зон. Надеемся, что данная операция значительно изменит качество жизни пациентки в лучшую сторону», - поделилась врач невролог-эпилептолог, профессор АО «НЦН» Ибатова Гаухар Султанхановна.

Данная плановая операция для пациентки была бесплатной и проводилась в рамках ОСМС.