25-летнего жителя города Шу будут судить за изнасилование 3-летней девочки
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе, в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области, поступило уголовное дело по обвинению в изнасиловании 3-летней девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, резонансное дело по совершению тяжкого преступления в городе Шу 18 июня было взято на особый контроль начальника департамента полиции Жамбылской области Армана Оразалиева и прокурора области Жаркына Кусаинова.
25-летний житель города Шу был обвинен в совершении тяжкого преступления.
«2 октября в производство Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области поступило уголовное дело по обвинению Әбдикерімова Дастана Жәнібекұлы, уроженца села Абай Шуского района Жамбылской области, в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.120 ч.4 УК РК (изнасилование, совершенное в отношении заведомо малолетней). Органами уголовного преследования подсудимый обвиняется в изнасиловании с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенного в отношении заведомо малолетней Е.», - пояснили в суде.
Уголовное дело состоит из двух томов, уточнили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.
- Громкий судебный процесс над экс-госслужащими начался в Атырау
- Неэтичное поведение судей недопустимо – начальник антикоррупционной службы СКО
- В Атырау суд оправдал врачей, обвиняемых в гибели роженицы
- Исламбек Дастан: Проект Президента РК по кадровому резерву – хороший импульс для молодежи
- В Жамбылской области сократилось общее количество преступлений
- В Таразе именем Елбасы назвали центральную площадь
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана