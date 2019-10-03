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25-летнего жителя города Шу будут судить за изнасилование 3-летней девочки

3 Октября 2019 16:53
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25-летнего жителя города Шу будут судить за изнасилование 3-летней девочки

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе, в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области, поступило уголовное дело по обвинению в изнасиловании 3-летней девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, резонансное дело по совершению тяжкого преступления в городе Шу 18 июня было взято на особый контроль начальника департамента полиции Жамбылской области Армана Оразалиева и прокурора области Жаркына Кусаинова.

25-летний житель города Шу был обвинен в совершении тяжкого преступления.

«2 октября в производство Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области поступило уголовное дело по обвинению Әбдикерімова Дастана Жәнібекұлы, уроженца села Абай Шуского района Жамбылской области, в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.120 ч.4 УК РК (изнасилование, совершенное в отношении заведомо малолетней). Органами уголовного преследования подсудимый обвиняется в изнасиловании с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенного в отношении заведомо малолетней Е.», - пояснили в суде.

Уголовное дело состоит из двух томов, уточнили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.

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Ключевые слова: Жамбылская область, Суды,
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Автор:

Галина Скрипник

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