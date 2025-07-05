25-летие Десантно-штурмовых войск отметили в Конаеве — фоторепортаж

Праздник объединил ветеранов, военнослужащих, представителей Министерства обороны, а также молодежь и родственников военнослужащих. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику воину десантнику капитану К. Кудабаеву.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

С приветственной речью к собравшимся обратились заместитель министра обороны Каныш Абубакиров, аким Алматинской области Марат Султангазиев, командующий Десантно-штурмовых войск ВС РК Алмаз Джумакеев, которые подчеркнули вклад всех поколений военных — от солдат до генералов — в становление и развитие казахстанского десантно-штурмовых войск.

— Хотелось бы рассказать, с чего началась история казахстанского десанта. В 1991 году, по решению министра обороны Советского Союза, 35-я гвардейская десантно-штурмовая бригада была передислоцирована из Котбуса в Капчагай. 13 мая 1992 года бригада в полном составе перешла в состав Вооруженных сил Республики Казахстан. С этого момента в казахстанской армии появился свой десант в лице 35-й гвардейской бригады, — отметил Алмаз Джумакеев.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

6 июля 2000 года указом Главы государства были созданы мобильные силы, в составе которых оказалась 35-я бригада.

— Сегодня у нас 13 воинских частей. Мы прошли путь от 1500 человек до почти 9000. Впервые во всех Вооруженных силах в десантно-штурмовых войсках было создано подразделение беспилотных авиационных систем. Впервые в сухопутной группировке ДШВ появилось подразделение радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Мы полностью восстановили разведподразделения — от разведвзводов батальонов до отдельного разведполка. Полностью модернизированы подразделения связи. В батальонах появились должности начальников разведки и связи, — отметил Алмаз Джумакеев.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

За 25 лет из рядов десантно-штурмовых войск вышли 18 генералов, более 300 офицеров получили звание полковника, а 107 военнослужащих были награждены государственными наградами за выдающийся вклад в развитие войск.

Десантно-штурмовые войска продолжают выполнять важнейшие задачи, демонстрируя высокий уровень подготовки.

Затем состоялся торжественный марш, а также показ боевой выучки — личный состав взвода минометной батареи, расчеты взвода ПВО и артиллерийского дивизиона выполнили нормативы.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Особым и зрелищным моментом праздника стало десантирование личного состава — военнослужащие на парашютах приземлились прямо на плац 35-й бригады, продемонстрировав высокий уровень мастерства казахстанского десанта.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Мероприятие завершилось праздничным концертом.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Ранее Глава государства назначил Ержана Ибраева командующим войсками регионального командования «Юг».

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform