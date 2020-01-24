25 лет заключения и химическая кастрация - в Таразе осудили насильника школьницы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области завершилось 10-дневное судебное разбирательство по трагическому случаю в школе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, 15 ноября на пульт 102 управления полиции города Тараза из службы скорой медицинской помощи поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней девочки. Досудебное расследование проходило по ч. 4 ст. 120 и ч. 4 ст. 121 УК РК. По горячим следам был установлен и задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Трагический случай произошел в школьном туалете. Установить насильника помогли видеокамеры, находящиеся на территории учебного заведения.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме, принимая во внимание возраст несовершеннолетней потерпевшей. В ходе суда подсудимый полностью сознался в совершенном преступлении.

38-летний житель Тараза, не женатый и ранее судимый за подобное же преступление, признан виновным по статьям 121, часть 4 «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» и 120, часть 4 «Изнасилование в отношении несовершеннолетней». Путем сложения наказания суд вынес приговор - 25 лет лишения свободы и процедура химической кастрации.

Помимо этого, осужденному назначено возмещение морального вреда потерпевшей стороне в размере пяти миллионов тенге.

По поручению акима области Аскара Мырзахметова департаментом полиции Жамбылской области была создана рабочая группа по выявлению недостатков в обеспечении безопасности учеников в школах. Служебные взыскания получили ряд работников правоохранительного ведомства и управления образования.