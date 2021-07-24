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25 лет - возраст самого молодого претендента в сельские акимы в Алматинской области

24 Июля 2021 12:55
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25 лет - возраст самого молодого претендента в сельские акимы в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области самому молодому претенденту на пост сельского акима 25 лет, самому старшему – 62 года. Средний возраст - 41,3 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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На сегодняшний день за звание народного акима борются 238 кандидатов. Среди кандидатов есть гослужащие, самодвиженцы, ученые. Все претенденты обещают, что будут решать такие жизненно важные вопросы на селе как водоснабжение, содержание дорог, благоустройство.

В регионе акимы будут избраны в 71 сельском округе. Средняя конкурентность - 3,9 человек. По всем округам по три и более кандидата. Наибольшее количество кандидатов было Чапаевском с/о. Илийского района (9 кандидатов). Четыре кандидата сняты по различным причинам.

В связи с не предоставлением необходимых документов отказано в регистрации семи кандидатам.


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#Алматинская область   #Акимат   #Выборы  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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