+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 2 °С
USD 429.22 EUR 497.59
RUB 6.05 CNY 67.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

25 лет отмечает в этом году первый родившийся по программе ЭКО ребенок

10 Ноября 2021 18:25
Поделиться:
25 лет отмечает в этом году первый родившийся по программе ЭКО ребенок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году 25 лет отмечает первый родившийся по программе ЭКО ребенок. Об этом рассказал президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
«Аңсаған сәби»: Выполнено 6600 программ из семи тысяч квот
Смерть роженицы прокомментировали в облздраве СКО Одинокие женщины тоже могут участвовать в программе ЭКО – эксперт Очередной антирекорд по смертности от коронавируса зафиксирован в России

«Репродуктивная медицина – новая отрасль, которая стартовала в 1977 году после рождения в мире первой девочки Луизы Браун в результате успешно проведенной программы ЭКО. В 1986 года успеха добились в Советском Союзе. 25 лет в этом году отмечает первый родившийся ребенок по программе ЭКО в Казахстане. За этот период лечение прошли почти 85 тысяч супружеских пар, в октябре родился 25-тысячный ребенок. Это очень важное событие. За эти 25 лет в стране внедрены все современные технологии», - отметил Вячеслав Локшин.

По словам эксперта, сегодня в Казахстане можно проводить исследование всех хромосом пятидневного эмбриона и диагностировать хромосомные заболевания, не перенося в матку патологический эмбрион.

«Есть возможность для лечения всех форм, включая мужское бесплодие. В структуре программ ЭКО, которые мы проводим, почти 50 % составляет мужской фактор. А если говорить в целом о бесплодии, женский фактор – 40 %, мужской – 30%, комбинированное бесплодие – 30 %, когда есть проблемы и у мужчин, и у женщин», - добавил Вячеслав Локшин.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
«Аңсаған сәби»: Выполнено 6600 программ из семи тысяч квот
Смерть роженицы прокомментировали в облздраве СКО
Одинокие женщины тоже могут участвовать в программе ЭКО – эксперт
Очередной антирекорд по смертности от коронавируса зафиксирован в России
Популярное
1 Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
2 15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области
3 Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
4 Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
5 1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
6 Осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня
Читайте также
Свыше 25 тысяч детей родились «из пробирки» в Казахстане
Очередной антирекорд по смертности от коронавируса зафиксирован в России
Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области
Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив