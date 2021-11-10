25 лет отмечает в этом году первый родившийся по программе ЭКО ребенок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году 25 лет отмечает первый родившийся по программе ЭКО ребенок. Об этом рассказал президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Репродуктивная медицина – новая отрасль, которая стартовала в 1977 году после рождения в мире первой девочки Луизы Браун в результате успешно проведенной программы ЭКО. В 1986 года успеха добились в Советском Союзе. 25 лет в этом году отмечает первый родившийся ребенок по программе ЭКО в Казахстане. За этот период лечение прошли почти 85 тысяч супружеских пар, в октябре родился 25-тысячный ребенок. Это очень важное событие. За эти 25 лет в стране внедрены все современные технологии», - отметил Вячеслав Локшин.

По словам эксперта, сегодня в Казахстане можно проводить исследование всех хромосом пятидневного эмбриона и диагностировать хромосомные заболевания, не перенося в матку патологический эмбрион.

«Есть возможность для лечения всех форм, включая мужское бесплодие. В структуре программ ЭКО, которые мы проводим, почти 50 % составляет мужской фактор. А если говорить в целом о бесплодии, женский фактор – 40 %, мужской – 30%, комбинированное бесплодие – 30 %, когда есть проблемы и у мужчин, и у женщин», - добавил Вячеслав Локшин.