25 лет лишения свободы назначено акмолинцу за убийство с особой жестокостью

25 лет лишения свободы назначено жителю Буландынского района за убийство, совершенное с особой жестокостью. Виновным в совершении преступления его признали присяжные заседатели, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного суда, трагедия произошла в ноябре прошлого года в городе Макинске Буландынского района. Мужчина не только расстрелял своего знакомого из ружья, но также наехал на него автомашиной, а после угнал ее и повредил. Подсудимому вменялось сразу несколько статей — п. 5 ч.2 ст. 99 (убийство, совершенное с особой жестокостью), ч.3 ст. 200 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, причинившее крупный ущерб), п. 1 ч.2 ст. 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

— Судом установлено, что Б. в состоянии алкогольного опьянения на почве неприязненных отношений вызвал своего знакомого К. на пустырь села, первым выстрелом из ружья ранил его в плечо, догнав убегавшего раненого К., выстрелил во второй раз в живот, затем ударил прикладом ружья в голову упавшего на землю К. После Б. сел в автомашину и переехал лежащего на земле К. От полученных ранений К. скончался, — поделились подробностями произошедшего в суде.

После подсудимый угнал автомашину и специально разбил ее. Для этого он несколько раз столкнулся с другими автомашинами. Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области с участием присяжных заседателей, которые признали мужчину виновным в совершении ряда преступлений.

— Приговором суда Б. назначено 25 лет лишения свободы. Суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших моральный вред в сумме 10 млн тенге и причиненный материальный ущерб на сумму более 1,5 млн тенге. Кроме этого, осужденному суд назначил принудительное лечение от алкогольной зависимости, — резюмировали в ведомстве.

Приговор суда не вступил в законную силу.