Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

25 лет исполнилось больнице Медцентра Управления Делами Президента

29 Декабря 2022, 14:04
25 лет исполнилось больнице Медцентра Управления Делами Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня больница Медицинского центра УДП отмечает свое 25-летие, передает МИА «Казинформ».

«За четверть века деятельности БМЦ внесла значительный вклад в развитие здравоохранения страны: коллектив больницы спас жизни и вернул здоровье многим тысячам казахстанцев. Сегодня БМЦ – одна из лучших клиник страны, на стандарты работы которой равняются многие отечественные медучреждения», - написал в Telegram Управляющий Делами Президента Республики Казахстан Айбек Дадебаев.

По его словам, нынешний юбилейный год ознаменовался открытием нового блока и центра ядерной медицины, тем самым значительно расширился ассортимент предоставляемых услуг. «Здесь созданы наилучшие условия для пациентов. В клинике трудятся высококвалифицированные, преданные своему делу специалисты. Стоит отметить, что врачи больницы Медцентра УДП активно осваивают и используют в своей работе передовые мировые медицинские технологии, передают опыт коллегам других медучреждений, проводят благотворительные акции в регионах. Искренне поздравляю с праздником, благодарю за многолетний добросовестный труд, за верность профессии всех сотрудников БМЦ! Пусть в ваш адрес звучат только благодарности, а труд всегда будет оценен по достоинству!» - пожелал Айбек Дадебаев.


Фото: t.me/udp_dadebayev


Новости по теме
Создать национальную программу по борьбе с сахарным диабетом предложил сенатор
Зарплата казахстанских врачей повысится на 30% в 2023 году
263 казахстанца заболели коронавирусом
Теги:
Читайте также
Создать национальную программу по борьбе с сахарным диабетом предложил сенатор
Зарплата казахстанских врачей повысится на 30% в 2023 году
В 1,5 раза возросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в Костанайской области
Восемь медицинских объектов построят в селах СКО
Как защититься от амебы - Минздрав дал рекомендации казахстанским туристам
Для людей с электронной кардиосистемой не предусмотрено безопасное прохождение вне металлоискателей - мажилисмен
Приравнять пособие по уходу за детьми с ментальными нарушениями к заработной плате призывает депутат
В Казахстане не реализуется препарат, повлекший смерть детей в Узбекистане – Минздрав
Новости партнеров
Популярное
1 Извинения российской стороны приняты - МИД РК о высказывании посла Алексея Бородавкина
2 В Атырау проверят завод KPI, где сокращают сотрудников
3 Четырехлетний мальчик пропал в Актобе
4 Банки приняли заявления на компенсацию по депозитам почти на 300 млрд тенге
5 Казахстан расширил список безвизовых стран до 80 государств в этом году

Лента новостей