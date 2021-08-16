25 киберпреступлений выявили полицейские Нур-Султана – операция «Anti-Fraud»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории столицы проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-Fraud» с целью профилактики, пресечения и раскрытия правонарушений в сфере информационных технологий. В период его проведения выявлено 25 киберпреступлений, из них основная часть - это интернет-мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

За совершение данного вида преступлений задержано 8 лиц. Нанесенный ими ущерб составил более 12 млн. тенге. Трое из задержанных «продавали» на сайтах несуществующие товары, такие как автозапчасти, одежду, мобильные телефоны. За предоплату обещали доставку до дома в течение нескольких дней. Однако после поступления предоплаты мошенники удаляли объявления и отключали сотовые телефоны. Оперативными мероприятиями они были установлены и задержаны.

Другие задержанные обещали «раскрутить» деньги на спортивных ставках, однако полученные деньги от пострадавших растратили по своим нуждам, при этом никаких ставок не делали. Они подозреваеются по более 50 эпизодам.

Вычислить по IP-адресу удалось 26-летнего жителя столицы, который в соцсети telegram обещал изготовить водительские права за 60 000 тенге и просил произвести оплату на чужую банковскую карту.

Также при проведении мероприятий задержан 18-летний парень, который в соцсети распространял порнографические материалы со своим участием. По данному факту начато досудебное расследование по ст.311 УК РК, изъят мобильный телефон и назначены экспертизы.

28-летний житель задержан по подозрению в сбыте шпионских устройств, которые могут относиться к специальным техническим средствам для проведения оперативно-розыскных мероприятий. У него изъято 10 устройств, при этом никаких лицензионных документов на них не имелось. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.399 УК РК.

Наряду с этим, сотрудниками столичной полиции проводятся рейдовые мероприятия в компьютерных клубах, торговых центрах по профилактике против пропаганды культа жестокости и насилия, суицидов и распространению противоправной информации в Интернет среди подростков и несовершеннолетних. Выявлено и заблокировано 43 противоправных интернет-ресурсов с признаками суицида, порнографии. Проводится предупредительная работа с населением о новых методах кибермошенничеств через социальные сети, путем размещения социальных роликов и буклетов.

Самые распространенные виды интернет-мошенничеств:

1. мошенничества, связанные с онлайн-сделками в социальных сетях и торговых площадках. Пользователи попадаются на низкие цены на товары по сравнению с другими объявлениями, продавец старается уйти от прямых контактов, торопят покупателя и психологически стараются убедить совершить покупку в «слепую» путем перечисления 100%-ой предоплатой.

2. Мошенничества, связанные с использованием мнимой услуги «доставка olx.kz». Мошенники, связываясь с продавцами, исполняют роль покупателя и предлагают воспользоваться новой услугой «доставка olx.kz». Для этого они пересылают ссылку для заполнения реквизитов банковских карт и ИИН. На самом деле это ссылка фишинговая, а услуги доставки на сайте olx.kz не существует. Копируя реквизиты карт, совершают хищения с карт.

3. Мошенничества, связанные с хищением денег с банковских карт. Практически у всего взрослого населения Казахстана имеются банковские карты, однако не все осведомлены о том, что реквизиты карт сообщать никому не рекомендуется. Для их получения мошенники подбирают разные подходы. К примеру, звонят на абонентские номера владельцев карт и представляются сотрудниками банка. При разговоре сообщают о мошеннических действиях по карте и войдя в доверие просят продиктовать СМС-пароли для отмены мошеннических транзакций. Но не все знают, что если мошеннику попали ваши реквизиты банковских карт и пароли, то хищение денег неизбежно.

Вместе с тем напоминаем, чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо уточнять информацию, позвонив на официальные номера колл-центров банка. Ни в коем случае не сообщать реквизиты банковских карт постороним лицам, в том числе сотрудникам банка. Необходимо знать, что сотрудники банка не звонят держателям карт и не собирают данные.

Если вы решили совершить онлайн-покупку, то не торопитесь оплатить предоплату, необходимо удостовериться в наличии товара и его качества, а также узнать отзывы интернет-магазина. Попросите продавца продемонстрировать товар по видеозвонку.