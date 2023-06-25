25 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1893-1938) родился- казахский писатель, поэт, публицист, педагог.

Родился в Петропавловском уезде. Особую известность ему принесли такие труды, как «Шолпан», «Педагогика». Входил в комиссию по составлению школьных учебников, проводил курсы казахских учителей, выпускал сборники поэм и стихов, сотрудничал со многими газетами. В Москве перевел на казахский произведения Лермонтова, Кольцова, Бальмонта, Мамина-Сибиряка, Горького, Блока, стихи и поэмы Гете, Гейне и других зарубежных поэтов.

В Казахстане в честь юбилея открыли памятник в Петропавловске и провели международную научно-практическую конференцию «Наследие Магжана Жумабаева и мировая духовность». Ежегодно увеличивается количество людей, занимающихся изучением творчества великого казахского поэта.

назад (1963) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Родился в г. Красноводск Туркменской ССР. Окончил Московский институт нефти и газа имени И.М. Губкина, горный инженер (1986); Центрально-Азиатский университет, экономист (2008).

Трудовая деятельность: токарь Узеньского управления буровых работ, помощника бурильщика, помощник бурового мастера, инженер базы производственного обслуживания, буровой мастер, заместитель начальника технологического отдела в Жанаозенском управлении буровых работ (1979-1994); начальник ЛПДС «Узень» Южного управления магистральными нефтепроводами акционерного общества «КазТрансОйл» (1994-1996); заместитель начальника по ТТО Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала акционерного общества «КазТрансОйл» (1996-1998); начальник ЛПДС «Актау» Западного филиала акционерного общества «КазТрансОйл» (1998-1999); начальник отдела эксплуатации нефтепроводов Западного филиала АО «КазТрансОйл» (1999-2000); главный инженер - первый заместитель директора, директор Актюбинского филиала ЗАО «КазТрансОйл» (2000-2004); начальник, начальник службы эксплуатации магистральных трубопроводов Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала «КазТрансОйл» (2004-2010); главный инженер Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала «КазТрансОйл» (2010-2012); первый заместитель акима Мангистауской области (2012-2017); первый вице-президент АО «Каражанбасмунай» (2017-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

Удостоен почетного звания «Магистралды құбыр көлігінің құрметті қызметкері» (2010).

назад (1970) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. А. Аманжолова, историк; Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, государственное и муниципальное управление.

Трудовая деятельность: директор департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (2000-2003); исполнительный директор АО «Казинжиринг» (с 2003 года); заведующий информационно-аналитическим отделом Мажилиса Парламента РК (с 2005 года); директор департамента общественной политической работы Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (с 2008 года); председатель редакционной коллегии республиканской еженедельной общественно-политической газеты «Ұлт TIMES» (2012-2013); научный руководитель ОФ «Институт культурного развития» (2013-2015); советник председателя Федерации профсоюзов РК, заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан (2017-2018); директор Института Евразийской интеграции (2019-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

назад (1979) родилсявице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

Учился в Таразском государственном университете, получил специальность «Экономист»; в Международном казахско-турецком университете по специальности «Юрист»; в Академии госуправления при Президенте РК, магистратура, специальность «Государственное и местное управление»; в Национальной школе администрации Франции, по международной программе «Болашак», специальность «Магистр государственной политики и государственного управления».

Трудовой стаж:

Заместитель директора департамента региональной политики, анализа и оценки регионов Министерства национальной экономики РК; заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (12.2016-04.2018); заместитель акима Южно-Казахстанской, Туркестанской области (04.2018-04.2019); управляющий директор - член Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (26.04.2019-16.07.2020); председатель Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» (22.05.2020-03.2021); исполняющий обязанности Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (03.2021).

На занимаемой должности с февраля 2023 года.

назад (1982) родилсяпервый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

Окончил Казахский национальный медицинский университет (2006) по специальности «Врач», интернатура по специальности «Общая хирургия»; Университет Tulane, США, магистратура (2009), специальность «Менеджер системы здравоохранения».

Трудовая деятельность:

Специалист АО «Республиканский научный центр скорой медицинской помощи» (11.03.2010-03.08.2010); менеджер, директор департамента АО «Национальный медицинский холдинг» (03.08.2010-29.03.2013); президент АО «Центр медицинских технологий и информационных систем» (04.04.2013-21.07.2014); первый заместитель Генерального директора ТОО «Медикер» (28.07.2014-29.01.2016); заместитель генерального директора РГП на ПХВ «Республиканский центр здравоохранения» (10.02.2016-08.08.2016); директор Департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК (08.08.2016-01.03.2017); директор Департамента управления проектами Министерства здравоохранения Республики Казахстан (01.03.2017-05.2018); руководитель Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области (05.2018-04.2020); председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК (04.2020-10.2020); заместитель акима Северо-Казахстанской области по вопросам занятости и здравоохранения (12.2021-07.2022).

На занимаемой должности с октября 2022 года.