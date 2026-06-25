25 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

63 года назад (1963) родился АЛДАШЕВ Суиндик Тасеменович — депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Фото: senate.parlam.kz

Родился в г. Красноводске Туркменской ССР. Окончил Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина, горный инженер (1986); Центрально-Азиатский университет, экономист (2008).

Трудовая деятельность: токарь Узеньского управления буровых работ, помощника бурильщика, помощник бурового мастера, инженер базы производственного обслуживания, буровой мастер, заместитель начальника технологического отдела в Жанаозенском управлении буровых работ (1979-1994); начальник ЛПДС «Узень» Южного управления магистральными нефтепроводами акционерного общества «КазТрансОйл» (1994-1996); заместитель начальника по ТТО Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала акционерного общества «КазТрансОйл» (1996-1998); начальник ЛПДС «Актау» Западного филиала акционерного общества «КазТрансОйл» (1998-1999); начальник отдела эксплуатации нефтепроводов Западного филиала АО «КазТрансОйл» (1999-2000); главный инженер — первый заместитель директора, директор Актюбинского филиала ЗАО «КазТрансОйл» (2000-2004); начальник службы эксплуатации магистральных трубопроводов Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала «КазТрансОйл» (2004-2010); главный инженер Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала «КазТрансОйл» (2010-2012); первый заместитель акима Мангистауской области (2012-2017); первый вице-президент АО «Каражанбасмунай» (2017-2020).

На занимаемой должности — с августа 2020 года.

Удостоен почетного звания «Магистралды құбыр көлігінің құрметті қызметкері» (2010).

60 лет назад (1966) родился САПИЕВ Бахытжан Шаймухаметович — советник Президента Республики Казахстан.

Фото: кадр из видео

Родился в городе Жаркент Алматинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (1988); Казахскую государственную академию управления (1999); Академию экономики и права (2006). Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность: лаборант, ассистент, старший преподаватель кафедры «Применение электрической и тепловой энергии в сельском хозяйстве» Казахского сельскохозяйственного института (1988-1992); специалист, старший специалист Строительного отдела Алатауской районной администрации города Алматы (1992-1993); начальник отдела Экологической инспекции Алатауской районной администрации города Алматы (1993-1997); начальник отдела Эколого-санитарной инспекции аппарата акима Ауэзовского района города Алматы (1997-1998); заместитель акима Бостандыкского района города Алматы (1998-2008); начальник управления предпринимательства и промышленности аппарата акима Бостандыкского района города Алматы (2008-2012); руководитель Департамента — главный государственный инспектор по госконтролю города Астаны Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию (2018-2019); заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития (2019-2020); государственный инспектор, заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2020-2023); заведующий Отделом государственного контроля Администрации Президента Республики Казахстан (22.09.09.25.2023.2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

56 лет назад (1970) родился САИРОВ Ерлан Бияхметович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Фото: parlam.kz

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. А. Аманжолова, историк; Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, государственное и муниципальное управление.

Трудовая деятельность: директор департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (2000-2003); исполнительный директор АО «Казинжиринг» (с 2003 года); заведующий информационно-аналитическим отделом Мажилиса Парламента РК (с 2005 года); директор департамента общественной политической работы Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (с 2008 года); председатель редакционной коллегии республиканской еженедельной общественно-политической газеты «Ұлт TIMES» (2012-2013); научный руководитель ОФ «Институт культурного развития» (2013-2015); советник председателя Федерации профсоюзов РК, заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан (2017-2018); директор Института Евразийской интеграции (2019-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва (2021-2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

47 лет назад (1979) родился ТАСЖУРЕКОВ Ербол Куанышевич – заместитель акима Костанайской области.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Тараз. Окончил Таразский государственный университет, специальность «Экономист»; Международный казахско-турецкий университет по специальности «Юрист»; Академию госуправления при Президенте РК, магистратура, специальность «Государственное и местное управление»; Национальную школу администрации Франции, по международной программе «Болашак», специальность «Магистр государственной политики и государственного управления».

Трудовая деятельность: заместитель директора департамента региональной политики, анализа и оценки регионов Министерства национальной экономики РК; заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2016-2018); заместитель акима Южно-Казахстанской, Туркестанской области (2018-2019); управляющий директор — член Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг „КазАгро“ (2019-2020); председатель Совета директоров АО „Аграрная кредитная корпорация“ (2020-2021); исполняющий обязанности Председателя Правления АО „Национальный управляющий холдинг „КазАгро“ (2021-2023); вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2023-2026).

На занимаемой должности — с мая 2026 года.

44 года назад (1982) родился СУЛТАНГАЗИЕВ Тимур Сламжанович – первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Окончил Казахский национальный медицинский университет (2006) по специальности «Врач», интернатура по специальности «Общая хирургия»; Университет Tulane, США, магистратура (2009), специальность «Менеджер системы здравоохранения».

Трудовая деятельность: специалист АО «Республиканский научный центр скорой медицинской помощи» (2010); менеджер, директор департамента АО «Национальный медицинский холдинг» (2010-2013); президент АО «Центр медицинских технологий и информационных систем» (2013-2014); первый заместитель генерального директора ТОО «Медикер» (2014-2016); заместитель генерального директора РГП на ПХВ «Республиканский центр здравоохранения» (2016); директор департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК (2016-2017); директор департамента управления проектами Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2017-2018); руководитель управления здравоохранения Северо-Казахстанской области (2018-2020); председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК (2020); заместитель акима Северо-Казахстанской области по вопросам занятости и здравоохранения (2021-2022).

На занимаемой должности — с октября 2022 года.

22 года назад (2004) родился ШАЙДОРОВ Михаил Станиславович — казахстанский фигурист, олимпийский чемпион (2026).

Фото: НОК

Родился в г. Алматы.

Спортивная деятельность: под руководством отца, Станислава Шайдорова, многократного чемпиона Казахстана, начал заниматься фигурным катанием (2010); тренировался в Сочи под руководством олимпийского чемпиона А. Урманова (2018); завоевал серебро чемпионата мира среди юниоров (2022); пятое место на Гран-при Канады (2023); серебряная медаль и второе место на чемпионате мира 24/25 в Бостоне; стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании на XXV зимних Олимпийских играх (2026).

Также в этот день родились:

133 года назад (1893-1938) родился ЖУМАБАЕВ Магжан — казахский писатель, поэт, публицист, педагог.

Фото: adebiportal.kz

Родился в Петропавловском уезде. Отец Бекен был крупным баем, избирался волостным правителем. Будущий поэт начал учиться с четырех лет в домашней школе в родном ауле Сартомар. В 1905 г. Магжан поступил в медресе города Петропавловска, изучал историю и литературу тюркских народов, усваивал основы арабского, персидского, турецкого языка. В 1910 г. он приехал в Уфу и поступил в медресе «Галия». В 1913 году юноша поступил в Омскую учительскую семинарию, которую окончил в 1917 году. В годы учебы Магжан Жумабаев большое внимание уделял изучению русской и зарубежной литературы. Завершив обучение в семинарии, Магжан Жумабаев вернулся в Петропавловск, где работал преподавателем на педагогических курсах. В 1923 году Магжан переехал в Ташкент, где занимался преподавательской научной деятельностью, много писал в журнале «Шолпан», «Сана», газете «Акжол». В этом же году по направлению Туркестанского народного комитета просвещения Магжан Жумабаев поступил в Московский высший литературно-художественный институт, ректором которого был известный русский поэт Валерий Брюсов. Одновременно Магжан Жумабаев читал лекции по казахский литературе и стилистике казахского языка студентам Коммунистического университета трудящихся Востока. В Москве перевел на казахский произведения Лермонтова, Кольцова, Бальмонта, Мамина-Сибиряка, Горького, Блока, стихи и поэмы Гете, Гейне и других зарубежных поэтов.

В 1927 году Магжан вернулся в Петропавловск, работал преподавателем в педагогическом техникуме и в советской партийной школе.

В 1929 году Магжан был арестован и осужден на 10 лет. В 1936 году по ходатайству Максима Горького поэт был досрочно освобожден. 30 декабря 1937 года Магжана вновь арестовали и 19 марта 1938 года расстреляли как «врага народа». В 1961 году Магжан Жумабаев был реабилитирован.