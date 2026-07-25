25 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

75 лет назад (1951) родился НУРГАЛИЕВ Болат Кабдылхамитович — председатель правления АО «Институт внешнеполитических исследований» при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

Фото: sszi.kz

Родился в Акмолинской области. Окончил Целиноградский педагогический институт имени С. Сейфуллина, учитель английского языка (1972); Институт Комитета государственной безопасности СССР им. Ю. В. Андропова (1975).

Трудовая деятельность: преподаватель Целиноградского педагогического института (1972-1973); находился на работе в системе Министерства обороны (1973-1981); атташе, третий секретарь посольства СССР в Пакистане (1981-1985); второй, первый секретарь Министерства иностранных дел СССР (1985-1990); первый секретарь посольства СССР в Индии, заместитель представителя Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами в Дели (1990-1992); советник, начальник управления международной безопасности и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1992-1994); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (1994-1996); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в США, Канаде и Мексике (1996-2000); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Корея (2000-2003); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Японии (2003-2006); генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (2007-2009); специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по конфликтам (2010); посол Республики Казахстан в Государстве Израиль (2012-2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству (2012-2014); член РОО «Объединение казахстанских дипломатов» (2014-2019); заместитель председателя правления (2019-2021).

На занимаемой должности — с апреля 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2010), орденом «Достық» (2020), медалями. Присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан (1996).

64 года назад (1962) родился СЕЙДАХМЕТОВ Бекен Канелович — Председатель правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

Фото: АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»

Окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации, организация и нормирование труда на воздушном транспорте; Алматинскую школу менеджмента, экономика и менеджмент (в социальной сфере и отраслях), корпоративный менеджмент.

Трудовая деятельность: мастер риссовхоза им. газеты «Правда» (1984); инженер-диспетчер, экономист, финансист производственно-диспетчерского отдела СТО «Казаккумулятор» (1990-1994); бухгалтер финансовой группы аэропорта Алматы, заместитель начальника отдела по финансовой работе НАК «Қазақстан әуе жолы», главный бухгалтер аэропорта Алматы, начальник отдела регулирования деятельности аэропортов Комитета по использованию воздушного пространства и деятельности гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК (1994-1998); заместитель генерального директора по экономике и финансам РГП «Международный аэропорт „Астана“, первый вице-президент закрытого акционерного общества „Международный аэропорт Астана“, главный эксперт группы по управлению транспортными активами акционерного общества „Казахстанский холдинг по управлению государственными активами „Самрук“ (1998-2011); председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК (2011-2014); председатель Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2017); глава постоянного представительства постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА в Республике Казахстан (национальный секретарь) (2017-2019); ректор Академии гражданской авиации (2019-2025).

На занимаемой должности — с декабря 2025 года.

54 года назад (1972) родилась КАЛИМОВА Венера Камысбаевна — председатель Комитета регистрационной службы и организации юридических услуг МЮ РК.

Фото: ҚР Үкіметі

Окончила Актюбинский педагогический институт им. К. Жубанова (1994); Казахскую государственную юридическую академию, специальность «Правоведение».

Трудовая деятельность: коммерческий агент в частной компании (1994); ведущий, главный специалист Управления юстиции Актюбинской области (1995-2001); главный специалист, начальник управления, заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан (2001-2015); заместитель директора, директор Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан (2015-2019); директор Департамента недвижимости аппарата Правления, директор филиала по городу Астана, директор Департамента регистрационных услуг некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2017-2023); директор Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан (06.2023-10.2024).

На занимаемой должности — с октября 2024 года.

Награждена орденом «Құрмет».

45 лет назад (1981) родился ТУРМАГАМБЕТОВ Ержан Рысжанович — руководитель аппарата акима города Уральск.

Фото: Pro Kadry kz

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Актюбинский Казахско-русский международный университет, специальность «Юриспруденция»; Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет (2011), специальность «Стандартизация, метрология и сертификация».

Трудовая деятельность: главный специалист, заведующий общим отделом, заведующий отделом кадровой и государственно-правовой работы, заведующий отделом организационной и кадровой работы аппарата акима Чингирлауского района; главный специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима Западно-Казахстанской области; руководитель аппарата акима Чингирлауского района; заместитель акима Чингирлауского района (09.2017-08.2019); аким Чингирлауского района Западно-Казахстанской области (08.2019-09.2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

33 года назад (1993) родилась ЧИНШАНЛО Зульфия Салахаровна — казахстанская тяжелоатлетка, трехкратная чемпионка мира, бронзовый призер летних Олимпийских игр Токио-2020.

Фото: confederation.kz

Родилась в уезде Даов в Китае.

В юношеской группе стала бронзовым призёром юношеского чемпионата мира 2009 года в Чиангмэе (Таиланд) и серебряным призером первых юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре (категория до 58 кг). Во взрослой группе соревнуется в категории до 53 кг.

Является чемпионкой мира 2009, 2011 и 2014 годов, серебряным призером Азиатских игр 2010 и 2014 годов, чемпионкой Казахстана 2009, 2010, 2011 и 2012 годов. Выступает за Алматинскую область. В июле 2012 года Зульфия выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне, но в 2016 году была лишена награды в связи с использованием допинга. Чиншанло последовательно установила несколько мировых рекордов в толчке — 130 кг (ЧМ, Париж, 2011); 131 кг (ОИ, Лондон, 2012), 132 кг (ЧМ, Инчхон, 2014), 133 кг и 134 кг (ЧМ, Алма-Ата, 2014).

Рекорд в 134 кг является действующим. В июне 2016 года решением Международной федерации тяжёлой атлетики временно отстранена от спортивной деятельностью в связи с неблагоприятными результатами допинг-проб, взятыми у спортсменки на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. В пробе спортсменки были найдены анаболические стероидные препараты станозолол и оксандролон. В июле 2021 года в Токио на летних Олимпийских играх 2020 года в весовой категории до 55 кг Зульфия Чиншанло в сумме двоеборья подняла 213 (90+123) кг и заняла третье место.