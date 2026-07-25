25 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1905 году на Кояндинской ярмарке близ города Каркаралы состоялся казахский съезд. Делегаты приняли петицию, в которой были изложены требования: прекращение переселения крестьян; организация отдельного духовного управления для казахов; отмена цензуры; введение официального делопроизводства на казахском языке; введение суда присяжных.

В 1957 году на базе Физико-технического института Академии наук Казахской ССР был создан Институт ядерной физики Академии наук КазССР, занимающийся развитием физических и прикладных научных исследований в области ядерной физики и использования атомной энергии в различных отраслях народного хозяйства. Инициаторами создания ИЯФ выступили президент АН КазССР, академик К. И. Сатпаев, академик АН СССР И. В. Курчатов, академик АН КазССР Ж. С. Такибаев.

В 1991 году вышел первый номер Оренбургской областной газеты «Жаңа Айкап», особое место на страницах которой занимали материалы, освещающие этнокультурную жизнь казахского населения Оренбуржья, историю и этнографию казахского народа, его традиции, обычаи и обряды, а также биографии заслуженных личностей Оренбургской области казахской национальности.

В 2007 году в Казахстане была учреждена республиканская премия «Народный герой», присуждаемая за высшие достижения в служении обществу, народу Казахстана и не являющаяся государственной или политической наградой. Ее номинантом может стать любой гражданин, коммерческая и некоммерческая организация, внесшие неоценимый вклад в общественную и социальную жизнь Казахстана и развитие духовно-нравственных ценностей, а также оказывающие благотворительную поддержку социальным и культурным проектам и инициативам. При этом номинантами не могут быть политики, политические партии и движения.

В 2011 году в Астане начало работу посольство Эстонской Республики. Временным поверенным в делах Эстонии был назначен Маргус Солнсон. Эстонское посольство поддерживает политико-экономические отношения с нашей республикой, а также оказывает консульские услуги казахстанцам и постоянным жителям Казахстана.

В 2013 году Серик Сапиев был удостоен почетного звания «Чемпион ЮНЕСКО по спорту» за исключительные достижения в области спорта, таким образом став 13-м спортсменом в мире, которому присвоили это звание.

«Чемпион ЮНЕСКО по спорту» — это звание, которым удостаивают выдающихся спортсменов мирового класса, способствующих распространению идеи ЮНЕСКО во всем мире, пропагандируя физическое воспитание и спорт во имя лучшего будущего молодого поколения.

В 2014 году юные пианистки из Петропавловска Ангелина Онищенко и Виолетта Кромина стали победительницами международного конкурса-фестиваля в Зальцбурге (Австрия).

Покорить австрийскую публику пытались 25 лучших юных музыкантов и вокалистов из России и Казахстана, однако это удалось лишь Ангелине Онищенко и Виолетте Кроминой. Публика приняла девочек «на ура». Виртуозную игру пианисток оценило и почетное жюри, присудив им первое место.

В 2016 году на берегу озера Алаколь в Алакольском районе Алматинской области состоялось официальное открытие первого в Казахстане пансионата «Асар» для людей с особыми потребностями.

Пансионат раскинулся на просторах озера Алаколь, расположенного на границе Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Выбор места был обусловлен характеристиками озера, способствующих лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, восстановлению нервной системы. Общая вместимость пансионата — более 30 человек.

В 2016 году Республика Казахстан и Федеративная Республика Бразилия подписали соглашение о безвизовом режиме. Граждане двух стран имеют право совершать визиты без визы до 30 дней.

В 2018 году были установлены границы Туркестанской области путем исключения из ее территории земель города Шымкента общей площадью 116280 га.

Территория Туркестанской области составляет 11608,6 тысячи гектаров, границы обозначены следующим образом: северная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении Жамбылской области; северо-западная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении Карагандинской области; западная граница проходит по существующей границе Кызылординской области; южная и юго-восточная границы проходят по государственной границе Республики Узбекистан.

В 2018 году решением международного координационного совета МАБ (программа «Человек и биосфера») ЮНЕСКО в международную сеть биосферных резерватов были включены Чарынский и Жонгар-Алатауский национальные парки.

Статус биосферного резервата ЮНЕСКО является очень важным для казахстанских особо охраняемых природных территорий, потому что подразумевает международное признание ценности наших природных территорий и позволяет им стать моделями устойчивого развития.

В 2019 году в Казахстане в пилотном режиме был официально запущен Электронный паспорт здоровья населения.

В 2021 году завершил свою работу Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021), в котором Казахстан впервые принял участие в качестве партнера.

Свои возможности в сфере дистанционного зондирования Земли, высокоточной спутниковой навигации и производства космической техники представило АО «НК «Kazakhstan Gharysh Sapary». В выставочном павильоне компании был размещен макет сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов, который строится в столице Казахстана. АО «СП «Байтерек», которому предстоит создание на космодроме Байконур казахстанского ракетного комплекса, представил на выставке макеты новой ракеты-носителя «Союз-5».

В 2021 году в Казахстане впервые прошли прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Для избрания в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа гражданин Республики Казахстан должен быть не моложе 25 лет, дееспособным, соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, не иметь судимости и факта совершения коррупционного преступления, коррупционного правонарушения, признанных в установленном законом порядке.

В 2023 году в Астане на открытых кортах (хард) прошел турнир серии «Челленджер». Представитель Казахстана Дмитрий Попко в трех партиях взял верх над турецким спортсменом Кораем Кирчи — 6:4, 4:6, 6:1.

В 2024 году в столице открылся Comic Con Astana. Фестиваль посвящен индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры. Хедлайнером Comic Con Astana стал датский актер Мадс Миккельсен.

В 2025 году в символичную дату 25.07.25 в Казахстане подали заявления на регистрацию брака 1 465 пар. По данным органов РАГС, наибольшее количество заявлений поступило в Алматы — 257, в столице зарегистрировано 225 заявок, а третье место занимает Карагандинская область — 144 заявления.