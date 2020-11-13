25 инвестпроектов на 1,9 трлн тенге реализуются в ЗКО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области реализуется 25 инвестиционных проектов на общую сумму 1,9 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам десяти месяцев объем инвестиций в основной капитал составил 364,6 млрд тенге. На сегодня реализуется 25 инвестпроектов на сумму 1,9 трлн тенге. Учитывая все ограничения, связанные с пандемией в стране, сроки реализации некоторых инвестпроектов перенесены на 2021 год, но мы продолжаем работу по привлечению инвестиций. В этом году вводятся 10 проектов на сумму более 19 млрд тенге. Также на Совете инвесторов поддержано 18 проектов на общую сумму 46 млрд тенге с созданием более 900 постоянных рабочих мест, по 4 проектам уже начато строительство. Начато строительство трех оптово-распределительных центров в разных частях областного центра. Дополнительный объем хранения составит более 22 000 тонн, общая сумма инвестиций более 10 млрд тенге», - сказал на брифинге в Службе Центральных коммуникаций аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев.

Также начато строительство внешней инфраструктуры индустриальной зоны на участке в 281 га. Заключен меморандум с иностранной компанией («EuralHub»), которая будет строить внутреннюю инфраструктуры и привлекать инвесторов в индустриальную зону.

«У нас функционирует информационный инвестпортал, где потенциальные инвесторы могут получить консультацию по принципу «одного окна». Для региона важно отойти от зависимости от нефтегазового сектора. Нашим приоритетом является создание диверсифицированной, технологичной экономики, которая будет работать на повышение благосостояния населения. При этом мы исходим из наших конкурентных преимуществ и реальных возможностей», - отметил аким области.