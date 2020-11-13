25 инвестиционных проектов реализуются в ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – По итогам десяти месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал в ЗКО составил 364,6 миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На сегодня в Западно-Казахстанской области реализуются 25 инвестпроектов на сумму 1,9 триллиона тенге. Учитывая все ограничения, связанные с пандемией в стране, сроки реализации некоторых инвестпроектов перенесены на 2021 год, но работа по привлечению инвестиций в регион ведется на постоянной основе.
«В этом году вводятся 10 проектов на сумму более 19 миллиардов тенге. На Региональном Совете инвесторов поддержаны 18 проектов на общую сумму 46 миллиардов тенге с созданием более 900 постоянных рабочих мест, по 4 проектам уже начато строительство. Также начато строительство 3-х оптово-распределительных центров в разных частях областного центра. Дополнительный объем хранения составит более 22 000 тонн, общая сумма инвестиций более 10 миллиардов тенге», – сказал аким области Гали Искалиев.
В регионе началось строительство внешней инфраструктуры индустриальной зоны на участке в 281 гектар. Заключен меморандум с иностранной компанией «EuralHub», которая будет строить внутреннюю инфраструктуры и привлекать инвесторов в индустриальную зону. В области функционирует информационный инвестпортал, где потенциальные инвесторы могут получить консультацию по принципу «одного окна».
«Нам важно отойти от зависимости от нефтегазового сектора. Поэтому в приоритете сейчас создание диверсифицированной, технологичной экономики, которая будет работать на повышение благосостояния населения. При этом мы исходим из наших конкурентных преимуществ и реальных возможностей», – отметил аким области.
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