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    15:27, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    25 иностранцев привлечены за нарушение миграционного законодательства в Акмолинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 иностранцев нарушили миграционное законодательство в Акмолинской области, передает Polisia.kz.

    Нарушителей выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» в Акмолинской области. Оно проводится в регионе с 1 по 10 октября с целью поддержания общественного порядка, выявления и пресечения фактов нелегальной миграции, а также нарушений правил пребывания в Республике Казахстан, допускаемых иностранцами и лицами без гражданства.

    За четыре дня мобильными группами ДП области осуществлено 370 проверочных мероприятий, в результате которых за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности по статье 517 КоАП РК привлечены 25 иностранных граждан.

    Полицейские напоминают, что иностранцам с истекшим сроком разрешенного пребывания на территории РК необходимо обратиться в миграционную службу по месту проживания и урегулировать свой правовой статус.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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