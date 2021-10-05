25 иностранцев привлечены за нарушение миграционного законодательства в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 иностранцев нарушили миграционное законодательство в Акмолинской области, передает Polisia.kz.

Нарушителей выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» в Акмолинской области. Оно проводится в регионе с 1 по 10 октября с целью поддержания общественного порядка, выявления и пресечения фактов нелегальной миграции, а также нарушений правил пребывания в Республике Казахстан, допускаемых иностранцами и лицами без гражданства.

За четыре дня мобильными группами ДП области осуществлено 370 проверочных мероприятий, в результате которых за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности по статье 517 КоАП РК привлечены 25 иностранных граждан.

Полицейские напоминают, что иностранцам с истекшим сроком разрешенного пребывания на территории РК необходимо обратиться в миграционную службу по месту проживания и урегулировать свой правовой статус.