25 иностранцев наказали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 25 иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране, наказаны в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 1 по 14 октября на территории Карагандинской области проходит республиканское комплексное оперативно-профилактическое мероприятие, целью которого является выявление иностранцев, незаконно находящихся в Республике Казахстан.

Так, с начала месяца сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Карагандинской области выявили 31 гражданина зарубежных стран. В отношении 25 иностранцев составлены протоколы за нарушение правил пребывания на территории республики.

Также в настоящее время решается вопрос по выдворению трех граждан Республики Таджикистан за пределы РК.

Кроме того, полицейские зафиксировали шесть административных правонарушений религиозного характера в соответствии со статьей 453 КРК об АП «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, а равно иной продукции».