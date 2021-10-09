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    23:00, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    25 иностранцев наказали в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 25 иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране, наказаны в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С 1 по 14 октября на территории Карагандинской области проходит республиканское комплексное оперативно-профилактическое мероприятие, целью которого является выявление иностранцев, незаконно находящихся в Республике Казахстан.

    Так, с начала месяца сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Карагандинской области выявили 31 гражданина зарубежных стран. В отношении 25 иностранцев составлены протоколы за нарушение правил пребывания на территории республики.

    Также в настоящее время решается вопрос по выдворению трех граждан Республики Таджикистан за пределы РК.

    Кроме того, полицейские зафиксировали шесть административных правонарушений религиозного характера в соответствии со статьей 453 КРК об АП «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, а равно иной продукции».


    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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