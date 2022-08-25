25 иностранцев депортировали из страны в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 22 по 28 августа текущего года на территории Мангистауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант-2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За первые два дня мероприятия к ответственности за нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в сфере миграции привлечено 305 иностранцев. Также составлен протокол по статье 518 КоАП РК на 114 граждан РК за прием иностранцев или лиц без гражданства.

«За привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан к ответственности привлечены 11 лиц. Вынесено 25 судебных решений о выдворении за пределы РК», - сообщили в полиции.