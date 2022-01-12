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25 иностранцев без ПЦР-справок не впустили в РК в Павлодарской области

12 Января 2022 00:55
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25 иностранцев без ПЦР-справок не впустили в РК в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологи Павлодарской области на границе Казахстана и России с начала года провели 60 ПЦР-обследований, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«За сутки через границу прошли 388 человек, из них 347 пеших и 41 водитель фур. Подтверждённых случаев коронавирусной инфекции на автопереходах не выявлено», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Специалисты санэпидслужбы региона круглосуточно дежурят на постах, встречая граждан, пересекающих государственную границу, дают консультации по телефону не только гражданам Казахстана, но и иностранцам, желающим пересечь государственную границу Казахстана.

«Всего с начала 2022 года в Павлодарскую область прибыли 3 924 человека, из них 455 водителей, осуществляющих международные перевозки, и 3 469 пассажиров. С начала года не допущен въезд в страну 25 нерезидентов страны, не предоставивших справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования», - добавили в ДСЭК.

В области на госгранице провели 60 ПЦР-обследований, выявили 1 завозной случай с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещено 23 казахстанца.

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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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