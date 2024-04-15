25 грузовиков гуманитарной помощи получила Актюбинская область из Кызылорды за время паводков

Руководитель фронт офиса волонтеров Кызылординской области Болатбек Айтбенбетов сообщил о работе по снабжению гуманитарной помощью жителей Актюбинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

— С начала паводка фронт-офис волонтеров открыл пункты гуманитарной помощи в городе, районах, и отправил гуманитарную помощь в Актюбинскую область 25 грузовиками, — сказал Болатбек Айтбенбетов на брифинге в СЦК.

Также при поддержке АО «Торгай-Петролиум» гуманитарная помощь, отгруженная на 10 грузовых транспортных средствах, была отправлена в Актюбинскую, Костанайскую, ЗКО и СКО.