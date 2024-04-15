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    19:27, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    25 грузовиков гуманитарной помощи получила Актюбинская область из Кызылорды за время паводков

    15 тонн гуманитарной помощи получили жители Буландынского района
    Иллюстративное фото: акимата Буландынского района

    Руководитель фронт офиса волонтеров Кызылординской области Болатбек Айтбенбетов сообщил о работе по снабжению гуманитарной помощью жителей Актюбинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — С начала паводка фронт-офис волонтеров открыл пункты гуманитарной помощи в городе, районах, и отправил гуманитарную помощь в Актюбинскую область 25 грузовиками, — сказал Болатбек Айтбенбетов на брифинге в СЦК.

    Также при поддержке АО «Торгай-Петролиум» гуманитарная помощь, отгруженная на 10 грузовых транспортных средствах, была отправлена в Актюбинскую, Костанайскую, ЗКО и СКО.

    — В настоящее время продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи. В Кызылорде на площади «Тағзым» активная молодежь, волонтеры собирают и сортируют гуманитарную помощь, которую приносят люди, и сразу же загружают в машины, — сказал спикер.

    Теги:
    Кызылорда Регионы Казахстана Гуманитарная помощь Актюбинская область Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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