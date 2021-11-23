25-градусные морозы сменят теплые дни в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области относительно теплая погода в ближайшие дни сменится морозной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина сообщила, что за день 22-го ноября и ночь 23-го по области наблюдались осадки. Выпали они неравномерно - от 1,7 до 7,2 мм, что составляет 24-80% от декадной нормы.

«Наименьшее количество осадков выпало на юго-востоке области - это Тайыншинский, Уалихановский, Акжарский районы и на юге района М.Жумабаева. По городу Петропавловску выпало 7,2 мм, что составляет 80% от декадной нормы в 9 мм. В ближайшее время осадки прекратятся, так как область будет находиться под влиянием северо-восточного антициклона. Температура воздуха будет понижаться ночью до 20-25 мороза, днем - до 10-15 мороза», - сообщила Н.Левина.

Напомним, теплую погоду на север Казахстана принес циклон из европейской части России. Столбик термометра поднимался до нуля градусов.

Приход очередного циклона синоптики ожидают во второй половине третьей декады ноября.