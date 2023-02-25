25 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1951) родилась– известная казахстанская актриса кино и театра, исполнительница роли Кыз-Жибек, заслуженная артистка Казахской ССР (1982).

Родилась в г. Уральске. Окончила театральный факультет Казахского государственного института искусств им. Курмангазы, в классе народного артиста СССР Хадиша Букеева (1973). В 1968 году окончила школу № 66 в г. Алматы, и в этом же году была приглашена на главную роль кинофильма «Кыз-Жибек». С 1973 года беспрерывно работает в актерской труппе Казахского государственного академического театра драмы им. М.О. Ауэзова; с 1985 года – преподаватель Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова.

Ее первая роль в театре – роль Алиман в спектакле, поставленном А. Мамбетовым, «Материнское поле» Ч. Айтматова по повести «Кус жолы» (1973).

Награждена орденами «Құрмет» (2008), «Парасат» (2017); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

назад (1956) родился– казахстанский ученый-математик, государственный деятель, доктор физико-математических наук, академик Национальной академии наук Казахстана.

Родился в Кызылординской области. Профессор, академик, член-корреспондент Национальной академии наук, младший, а затем ведущий научный сотрудник Института механики и математики, далее в этом же институте заведовал лабораторией алгебры. Являлся профессором Гамбургского, Мюнхенского, Билефельдского университетов за рубежом. Он работал и читал лекции в таких известных учебных заведениях мирового значения, как Институт Ньютона при Кембриджском университете, международный центр физики им. А. Салам в Италии, Институт математики при Академии наук Шведского королевства имени Миттаг-Леффлера, Институт математики им. Фильдса в Канаде.

Был обладателем государственных стипендий Германии, гранта Академии наук Шведского королевства им. Миттаг-Леффлера. Выпустил несколько сборников и книг по алгебре и анализу. Был депутатом Верховного Совета КазССР и Республики Казахстан XII и XIII созывов, депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

назад (1963) родился– директор научно-исследовательского института по защите прав человека при Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

Родился в г. Фрунзе (Киргизская ССР). Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ленина, юрист (1985).

Трудовая деятельность: следователь прокуратуры Ленинского района, старший следователь прокуратуры г. Фрунзе (1985-1991); прокурор управления Генпрокуратуры РК (1991-1992); заместитель прокурора Алатауского района г. Алматы (1992-1993); старший помощник генерального прокурора РК (1993-1995); прокурор Аксайского района г. Алматы (1995); начальник УБОПиК ГСК РК (1995-1997); консультант Совета безопасности Республики Казахстан (1997); заместитель начальника ДГСК по Алматинской области (1997); заместитель начальника управления налоговой полиции по Алматинской области (1997-1998); руководитель аппарата РГП «Қазақстан темір жолы» (1998-2000); заведующий сектором государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан (2000-2001); вице-министр юстиции РК (2001-2002); руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК (2002-2004); президент Союза адвокатов Республики Казахстан (2005); председатель Республиканской коллегии адвокатов (2012-2018).

На занимаемой должности – с апреля 2020 года.

назад (1965) родился– председатель суда области Абай.

Родился в Семипалатинской (ныне – Абай) области. Окончил Усть-Каменогорский педагогический институт, учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин (1990); Восточно-Казахстанский государственный университет, юрист (1996).

Трудовая деятельность: подсобный рабочий в строительной бригаде Самарского АТП РАПО «Облагропром» (1982-1983); бригадир строителей специализированного мебельного предприятия г. Усть-Каменогорска (1990-1991); машинист бетоносместителя ремонтно-строительного цеха Ульбинского металлургического завода (1991-1992); бригадир строителей Самарского хозрасчетного участка специализированного мебельного предприятия г. Усть-Каменогорска (1992-1996); юрисконсульт ТОО «Парасат» г. Усть-Каменогорска (1996-1997); помощник прокурора Самарского района, помощник прокурора Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области (1997-1998); помощник прокурора г. Усть-Каменогорска (1998-1999); прокурор управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере Восточно-Казахстанской областной прокуратуры (1999-2000); прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам Восточно-Казахстанской областной прокуратуры (2000-2001); прокурор управления по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах Восточно-Казахстанской областной прокуратуры (2001-2002); заместитель прокурора Бескарагайского района ВКО (2002-2003); судья суда № 2 г. Усть-Каменогорска (2003-2004); судья Кокпектинского районного суда № 2 ВКО (2004-2005); председатель Кокпектинского районного суда № 2 ВКО (2005-2009); председатель суда № 2 г. Усть-Каменогорска (2009-2014); председатель Усть-Каменогорского городского суда (2014-2015); председатель судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда (2015-2022).

На занимаемой должности - с сентября 2022 года.

назад (1965) родился– председатель Комитета государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Окончил Казахский политехнический институт, инженер-механик (1987); Институт рынка при КазГАУ, экономика (1996); Талдыкурганский юридический институт, юриспруденция (1997); Кыргызский государственный университет, таможенное дело (1999); Национальный университет обороны Республики Казахстан, военно-административное управление (2005).

Трудовая деятельность: инженер-механик, мастер цеха № 2 опытно-экспериментального завода «Казгазтехника» (1987-1992); главный специалист ОЭО «Жарык» (1992-1993); служба в органах Таможенного комитета Министерства государственных доходов РК (1993-2002); служба в рядах Вооруженных Сил РК (2002-2016); директор департамента государственного оборонного заказа Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности – с 2019 года.

назад (1990) родилась– министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Родилась в г. Актобе. Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, международные отношения (бакалавриат, магистратура); Национальный институт политических исследований Японии по программе «Безопасность и международные исследования», PhD доктор.

Трудовая деятельность: научный сотрудник отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности (с 2014 года); заместитель директора департамента экологической политики и устойчивого развития, заместитель директора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК (2020-2021); консультант дивизионов по окружающей среде и развитию, энергетики, а также макроэкономической политики и финансирования развития Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд), офисах Программы развития ООН в Казахстане и Туркменистане; научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2021-2022); вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК (2022-2023).

На занимаемой должности – с января 2023 года.