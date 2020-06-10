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25 фактов незаконного хранения оружия выявлено за шесть дней в ВКО

10 Июня 2020 20:00
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25 фактов незаконного хранения оружия выявлено за шесть дней в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане шестой день проводят проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Кару» и уже имеются первые результаты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В ходе ОПМ проверено по месту жительства более 4600 владельцев гражданского оружия. По результатам операции выявлено и составлено 181 административных протоколов, из них за нарушение правил хранения и правил перерегистрации.

Начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев отметил, что за время ОПМ стражи порядка из незаконного оборота изъяли 32 единицы оружия и 146 штук патронов к нарезному оружию. Из них 2 нарезных, 25 гладкоствольных, 2 обреза, 2 электрошокера и 1 травматический пистолет. По всем фактам изъятия оружия к административной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов привлечено 25 граждан. В свою очередь, начато 6 уголовных дел по ст. 287 УК РК.

«6 июня текущего года в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Кару» у 42-летнего жителя одного из сел Катон-Карагайского района в кухонной комнате были обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся огнестрельное оружие 12-го калибра переделанное под нарезное и 8 патронов калибра 7,62х39 мм. Проводится следствие», — пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Отметим, что ОПМ «Қару» продлится до 14 июня.

Фото: Пресс-служба ДП ВКО



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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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Орал Ерланулы

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