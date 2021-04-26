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    13:47, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    25 единиц оружия изъяли бойцы Нацгвардии  с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальной гвардией осуществляется охрана 12-ти стратегических и трех особо важных государственных объектов. Об этом сообщил секретарь военного совета Национальной гвардии РК Савердин Имиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обеспечивается надежная охрана 42 учреждений уголовно-исполнительной системы. Осуществляется конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу железнодорожным и автомобильным транспортом, а также обеспечивается заседания Верховного и Военного судов», - сказал Савердин Имиров на брифинге в СЦК.

    Спикер добавил, что личный состав Нацгвардии принимает участие в охране общественного порядка в 19 городах страны, благодаря чему в прошлом году уличная преступность по стране снижена на 55,2%.

    «Только в первом квартале текущего года, войсковыми нарядами задержано 3 761 правонарушитель, из них 276 человек по признакам преступления. Изъято 25 единиц холодного и огнестрельного оружия, взыскано в доход государства штрафов на сумму 2 млн. тенге», - отметил Савердин Имиров.


    Теги:
    Борьба с преступностью Безопасность Правоохранительные органы
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