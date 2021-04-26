25 единиц оружия изъяли бойцы Нацгвардии с начала года
«Обеспечивается надежная охрана 42 учреждений уголовно-исполнительной системы. Осуществляется конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу железнодорожным и автомобильным транспортом, а также обеспечивается заседания Верховного и Военного судов», - сказал Савердин Имиров на брифинге в СЦК.
Спикер добавил, что личный состав Нацгвардии принимает участие в охране общественного порядка в 19 городах страны, благодаря чему в прошлом году уличная преступность по стране снижена на 55,2%.
«Только в первом квартале текущего года, войсковыми нарядами задержано 3 761 правонарушитель, из них 276 человек по признакам преступления. Изъято 25 единиц холодного и огнестрельного оружия, взыскано в доход государства штрафов на сумму 2 млн. тенге», - отметил Савердин Имиров.