25 единиц оружия изъяли бойцы Нацгвардии  с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальной гвардией осуществляется охрана 12-ти стратегических и трех особо важных государственных объектов. Об этом сообщил секретарь военного совета Национальной гвардии РК Савердин Имиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечивается надежная охрана 42 учреждений уголовно-исполнительной системы. Осуществляется конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу железнодорожным и автомобильным транспортом, а также обеспечивается заседания Верховного и Военного судов», - сказал Савердин Имиров на брифинге в СЦК.

Спикер добавил, что личный состав Нацгвардии принимает участие в охране общественного порядка в 19 городах страны, благодаря чему в прошлом году уличная преступность по стране снижена на 55,2%.

«Только в первом квартале текущего года, войсковыми нарядами задержано 3 761 правонарушитель, из них 276 человек по признакам преступления. Изъято 25 единиц холодного и огнестрельного оружия, взыскано в доход государства штрафов на сумму 2 млн. тенге», - отметил Савердин Имиров.