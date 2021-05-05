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    16:45, 05 Май 2021 | GMT +6

    25 единиц оружия добровольно сдали граждане в ходе акции в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За две недели акции по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ гражданами добровольно сдано 25 единиц оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    Акция проводилась в столичном Департаменте полиции и территориальных подразделениях 14 дней. «За две недели гражданами добровольно сдано 25 единиц оружия, из них 3 единицы нарезного длинноствольного оружия, 20 - гладкоствольного оружия, а также 2 единицы травматического оружия», - сообщили в ДП столицы.

    Так, в Управление полиции района «Байқоңыр» ДП г. Нур-Султана обратился житель столицы, который добровольно сдал гладкоствольное оружие марки «ТОЗ-БМ», калибра 16, ранее принадлежащее покойному отцу.

    Департамент полиции г. Нур-Султана напоминает, что лица, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от привлечения к уголовной ответственности.

    За добровольную сдачу предметов вооружения предусмотрена выплата денежных средств от десяти до ста месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния.

    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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