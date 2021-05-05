25 единиц оружия добровольно сдали граждане в ходе акции в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За две недели акции по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ гражданами добровольно сдано 25 единиц оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Акция проводилась в столичном Департаменте полиции и территориальных подразделениях 14 дней. «За две недели гражданами добровольно сдано 25 единиц оружия, из них 3 единицы нарезного длинноствольного оружия, 20 - гладкоствольного оружия, а также 2 единицы травматического оружия», - сообщили в ДП столицы.

Так, в Управление полиции района «Байқоңыр» ДП г. Нур-Султана обратился житель столицы, который добровольно сдал гладкоствольное оружие марки «ТОЗ-БМ», калибра 16, ранее принадлежащее покойному отцу.

Департамент полиции г. Нур-Султана напоминает, что лица, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от привлечения к уголовной ответственности.

За добровольную сдачу предметов вооружения предусмотрена выплата денежных средств от десяти до ста месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния.