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25 домов затопило в селе Шалгын ЗКО

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
1 Апреля 2022, 11:46
25 домов затопило в селе Шалгын ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В селе Шалгын Коскольского сельского округа Каратобинского района Западно-Казахстанской области затоплены жилые дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, затопление произошло вечером 31 марта. После сообщения о том, что село заливает водой около 22 часов из Уральска в Каратобинский район выехала техника.

«В настоящее время руководство департамента ЧС и области вылетело на вертолете с целью оценки ситуации на территории, которой угрожает затопление. Жители 25 подтопленных домов в селе Шалгын переселены в Дом культуры. Рассматривается вопрос о переселении жителей. Село Шалгын под контролем», – сообщили в ведомстве.

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По рассказам жителей села, всего подтоплено 26 домов. Несколько домов разрушены. Вода уходит, но есть еще лед. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

По данным акимата района, в селе Шалгын 45 дворов, 196 жителей.

Ранее сообщалось, что в ЗКО паводком размыта переправа через реку.

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