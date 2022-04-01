25 домов затопило в селе Шалгын ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В селе Шалгын Коскольского сельского округа Каратобинского района Западно-Казахстанской области затоплены жилые дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, затопление произошло вечером 31 марта. После сообщения о том, что село заливает водой около 22 часов из Уральска в Каратобинский район выехала техника.

«В настоящее время руководство департамента ЧС и области вылетело на вертолете с целью оценки ситуации на территории, которой угрожает затопление. Жители 25 подтопленных домов в селе Шалгын переселены в Дом культуры. Рассматривается вопрос о переселении жителей. Село Шалгын под контролем», – сообщили в ведомстве.

По рассказам жителей села, всего подтоплено 26 домов. Несколько домов разрушены. Вода уходит, но есть еще лед. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

По данным акимата района, в селе Шалгын 45 дворов, 196 жителей.

Ранее сообщалось, что в ЗКО паводком размыта переправа через реку.