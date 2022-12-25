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25 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

25 Декабря 2022, 07:00
25 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Рождество Христово у западных христиан

Один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. 25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные большинства стран мира, лютеране и представители других протестантских конфессий.

СОБЫТИЯ

В 1979 году был создан государственный музей-заповедник «Памятники древнего Тараза». В состав музея были включены памятники древнего Тараза и градостроительные и архитектурные памятники Аулиеатинского периода. Среди них - мавзолеи Айша биби, Карахана, Бабаджи хатун, Дауитбека (Шамансур), мечеть Абдыкадыра, сакские курганы Уштобе, усадьбы Тонкерис, Торткуль и др. Экспонатами музея также являлись балбалы с древнетюркскими надписями, керамические кувшины, деревянные чаши с ручками и другие.

В 2000 году в Алматы впервые был изготовлен троллейбус отечественного производства, смело названный «Казахстанцем». «Казахстанец» представляет из себя городской двухосный троллейбус пассажировместимостью 114 человек (из них 24 «сидячих» места), и предназначен для перевозки пассажиров на троллейбусных линиях с уклоном дороги до 8%.

В 2006 году в Алматы состоялась премьера 26-минутного документального фильма «Ахмет Жубанов», в который его создатели включили известные и неизвестные страницы жизни своего героя. Съемки шли в Актюбинской области - на родине А. Жубанова, а также в Алматы, Астане и в Париже. В фильме участвовали многие члены династии Жубановых, в частности, его правнук - молодой, но уже знаменитый дирижер Алан Бурибаев.

Жубанов Ахмет Куанович (1906-1968) - советский музыковед, композитор, дирижер, народный артист Казахской СССР (1944), академик АН Казахской СССР (1946), профессор (1948).

В 2012 году Астана стала лауреатом V смотра-конкурса городских практик СНГ и ЕврАзЭС «Город, в котором хочется жить», который проходил в Москве в рамках IV международного форума «Мегаполис: XXI век: город и дети».

Такой престижной награды Астана удостоилась за разработку и реализацию общенациональной программы «Жасыл ел», нацеленной на решение проблем в сфере трудовой занятости молодежи.

В 2012 году в Астане в торжественной обстановке состоялся запуск пуско-наладочных работ на заводе по производству фотоэлектрических модулей ТОО «Astana Solar» - дочернего предприятия АО «НАК «Казатомпром». На первой солнечной батарее Президент РК Нурсултан Назарбаев оставил памятную запись «Первый казахстанский модуль. Поздравляю! Н. Назарбаев».

В 2014 году Президент Казахстана учредил специальный орден Трудовой славы, который состоит из трех степеней. Обладатель трех степеней равняется Герою труда. Будет вручаться только рабочим и только крестьянам, которые отличились.

В 2015 году АО «Казпочта» выпустило в обращение почтовую марку, посвященную Международной специализированной выставке EXPO 2017.

Марка выполнена офсетным способом в 4 краски с гребенчатой перфорацией. Форма выпуска - марочный лист, который состоит из восьми марок. Размер листа - 140х120 мм, размер марок - 28х40 мм. Тираж марки составляет 5 тысяч штук. Художник К. Плужникова. Номинал марки 300 тенге.

В 2015 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятные серебряные монеты «Подвеска» из серии «Сокровища степи».

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 31,1 г, диаметр описанной окружности - 43 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 3 тыс. штук. Памятные монеты «Подвеска» изготовлены с применением технологии нанесения на поверхность монет позолоты (Подвеска. Золото. I-II вв. н.э. Каргалинский клад. Жетысу).

В 2017 году на церемонии вручения наград четвертой ежегодной премии «Asian Chess Excellence Awards» казахстанский гроссмейстер Динара Садуакасова объявлена лучшим игроком-девушкой Азии в 2017 году. Церемония состоялась в рамках Азиатского шахматного саммита в Аль Аине (ОАЭ).

Международный женский гроссмейстер Динара Садуакасова - четырехкратный чемпион мира среди девушек, многократный чемпион Казахстана среди девушек, занимает первую строчку среди шахматисток нашей республики, выбрана Национальным послом доброй воли «ЮНИСЕФ Казахстан».

В 2018 году был создан Совет молодых ученых, основной миссией которого является участие в разработке предложений по реализации государственной политики в области научной, научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научно-технической деятельности - в части вопросов, затрагивающих деятельность молодых ученых и не только.

В 2019 годуфильм «На грани» режиссера Алдияра Байракимова удостоился приза от Ассоциации кинокритиков Греции на Международном кинофестивале для детей и молодежи «Олимпия», который проходил в греческом городе Пиргос.

В 2019 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение коллекционные монеты Á.Qasteev Búrkitshi из серии монет «Изобразительное искусство Казахстана» номиналом 500 тенге и коллекционные монеты I. Jansúgirov. 125 jyl, S. Seifýllin. 125 jyl, B. Mailin. 125 jyl, T. Rysqulov. 125 jyl из серии «Выдающиеся события и люди» номиналом 100 тенге.

В 2020 годув научном музее Искилип турецкого города Чорум по случаю 175-летия великого казахского мыслителя, поэта Абая Кунанбайулы открылась «Специальная комната Абая», а в Искилипском районе торжественно открылся «Парк Абая». В музее также установлена восковая статуя Абая.

В 2021 году в Актобе в микрорайоне «Батыс-2» состоялось торжественное открытие мемориального комплекса «Азаттықтың ақ таңы», посвященного борцам за независимость Казахстана. Высота рельефной композиции, расположенной на пересечении проспектов Алии Молдагуловой и Тәуелсіздік, составляет 5 метров, длина - 7 метров. Автор проекта - скульптор Женис Жубанкосов.

На мемориальном комплексе размещены барельефные изображения известных деятелей партии «Алаш»: Алихана Бокейханова, Ахмета Байтурсынова, Мустафы Шокая, Халела Досмухамедова, Миржакыпа Дулатова, Жаханши Досмухамедова, Магжана Жумабаева, Тельжана Шонанова, Темирбека Жургенова, Узакбая Кулымбетова, Мухамеджана Тынышбаева.


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