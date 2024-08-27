25 человек зачислят в региональный кадровый резерв Карагандинской области

В Карагандинской области прошло итоговое заседание комиссии регионального кадрового резерва по обсуждению структурированного интервью. Отбор в региональный кадровый резерв проводится территориальным департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы совместно с областным акиматом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Зачисленные в региональный кадровый резерв Карагандинской области смогут претендовать на занятие вакантных должностей в местных исполнительных органах.

Всего в конкурсе участвовало 364 человека. Кадровая комиссия отбирала кандидатов по семи направлениям: индустрия и промышленность, социальная сфера, агропромышленный комплекс и земельные отношения, экология, экономика и финансы, ЖКХ и инфраструктура, цифровизация. Принять участие могли жители Казахстана не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 3 лет.

Оценку компетенции в Академии государственного управления при Президенте РК прошли 43 кандидата. Они были допущены к структурированному интервью в комиссии и защищали свои проекты.

Фото: акимат Карагандинской области

— В структурированном интервью были представлены актуальные и интересные проекты в АПК и земельных отношениях, по развитию экономики и социальной сферы региона. Один из проектов направлен на обеспечение безопасности жизнедеятельности работников компании Qarmet. Для вошедших в список 25 человек — это социальный лифт в карьерной лестнице, шанс реализовать себя, — отметил руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по Карагандинской области Жандос Сәрсен.

Занять вакантные места на государственной службе резервисты смогут в течение двух лет.

Напомним, кто может принять участие в отборе в региональные кадровые резервы — в материале агентства Kazinform.

Формирование регионального молодежного кадрового резерва поможет создать тот аппарат власти, который будет максимально близок к народу. Таким мнением поделился член общественного совета Костанайской области, кандидат философских наук, председатель научной экспертной системы группы при АНК Денис Качеев.