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    08:01, 28 Март 2022 | GMT +6

    25 человек заболели коронавирусом в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане – 2,

    в городе Алматы – 12,

    в городе Шымкенте – 0,

    в Акмолинской области – 1,

    в Актюбинской области – 2,

    в Алматинской области – 1,

    в Атырауской области – 0,

    в ВКО – 5,

    в Жамбылской области – 0,

    в ЗКО – 1,

    в Карагандинской области – 0,

    в Костанайской области – 1,

    в Кызылординской области – 0,

    в Мангистауской области – 0,

    в Павлодарской области – 0,

    в СКО – 0,

    в Туркестанской области – 0.

    Всего в стране подтверждено 1 305 065 случаев.

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