08:01, 28 Март 2022 | GMT +6
25 человек заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 2,
в городе Алматы – 12,
в городе Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 5,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 0,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 305 065 случаев.