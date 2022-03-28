25 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 2,

в городе Алматы – 12,

в городе Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 5,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 0,

в Костанайской области – 1,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 065 случаев.