09:10, 04 Август 2021 | GMT +6
25 человек умерли от пневмонии за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За 2 августа зафиксирован 471 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 25 летальных исходов и 110 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 61772, летальных случаев - 3781, выздоровевших - 54961.