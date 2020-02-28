25 человек спасли при пожаре в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе произошел пожар в девятиэтажке, спасены 25 человек, передает МИА «Казинформ».

«28 февраля в 14:23 на пульт противопожарной службы Актобе поступил вызов о пожаре в девятиэтажном жилом доме в 12 м икрорайоне. К моменту прибытия первых пожарных расчетов происходило горение квартиры на третьем этаже. Первоначальными действиями огнеборцев обеспечена эвакуация 38 человек, в том числе 9 детей . Спасены 25 человек, из них 7 детей. Из-за сохранявшейся угрозы распространения огня пожарные приняли оперативные меры по тушению пожара. Горение удалось локализовать в 14:41 и ликвидировать в 14:43», - сообщили в КЧС.

По информации ведомства, площадь пожара составила 50 кв.м. В результате происшествия три человека госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».

В тушении пожара были задействованы 18 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС.