25 человек погибли в результате проливных дождей в Центральном Китае

ЧЖЭНЧЖОУ. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате проливных дождей в провинции Хэнань /Центральный Китай/ увеличилось до 25, при этом 7 человек пропали без вести, сообщили местные власти на пресс-конференции в среду во второй половине дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

С 16 июля более 1,24 млн человек пострадали от чрезвычайно сильных дождей и около 164 710 человек были эвакуированы в безопасные места, сказал глава канцелярии штаба по борьбе с наводнениями и засухой провинции Хэнань Сюй Чжун.

Сильные дожди идут в провинции Хэнань уже несколько дней, что привело к паводкам и затоплению ряда территорий.