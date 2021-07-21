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25 человек погибли в результате проливных дождей в Центральном Китае

21 Июля 2021 23:30
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25 человек погибли в результате проливных дождей в Центральном Китае

ЧЖЭНЧЖОУ. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате проливных дождей в провинции Хэнань /Центральный Китай/ увеличилось до 25, при этом 7 человек пропали без вести, сообщили местные власти на пресс-конференции в среду во второй половине дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

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С 16 июля более 1,24 млн человек пострадали от чрезвычайно сильных дождей и около 164 710 человек были эвакуированы в безопасные места, сказал глава канцелярии штаба по борьбе с наводнениями и засухой провинции Хэнань Сюй Чжун.

Сильные дожди идут в провинции Хэнань уже несколько дней, что привело к паводкам и затоплению ряда территорий.


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#Происшествия   #Китай   #Погода  
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