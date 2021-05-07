25 человек погибли в полицейском рейде против наркодельцов в Рио-де-Жанейро

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антинаркотический рейд полиции Рио-де-Жанейро закончился масштабной перестрелкой: по меньшей мере 25 человек погибли, включая сотрудника полиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

«Это самая кровавая антинаркотическая операция в Рио. По числу жертв она превысила рейд в 2007 году в фавеле Комплексу-ду-Алеман, когда были убиты 19 человек, правда тогда обошлось без потерь с нашей стороны», - сказал начальник полиции.

Перестрелка началась в ходе полицейского рейда в трущобном районе Жакарезинью.

Полицейские начали операцию на основе сообщений о том, что банды наркоторговцев в этой фавеле привлекают в свои ряды детей.

Кроме того, банды, бывшие целью рейда, подозревают в убийствах, грабеже и похищениях.

Среди раненых, количество которых не уточняется, двое пассажиров поезда метро, случайно попавшие под пули.

Городская полиция подтвердила гибель одного сотрудника. «Он был честью профессии, которую любил», - говорится в посте полиции в Facebbok.

Рио - один из самых криминогенных районов и муниципалитетов Бразилии. Несколько частей города контролируются преступным миром, в том числе бандами, связанными с могущественными наркокартелями.





Бразильскую полицию часто обвиняют в избыточном применении силы во время операций в городах. В прошлом году суд запретил все полицейские операции в фавелах, кроме самых необходимых.

Социолог Игнасиу Кану из Лаборатории анализа насилия Государственного университета Рио считает, что у полиции не было уважительной причины для рейда.

«Утверждать, что наркоторговцы привлекают детей - просто какое-то издевательство. Все и так знают, что на эти банды работают дети. Называть это причиной для масштабного рейда - просто смешно», - уверен эксперт.