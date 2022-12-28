Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

25 человек погибли на Филиппинах в результате наводнений

28 Декабря 2022, 15:48
25 человек погибли на Филиппинах в результате наводнений

МАНИЛА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий Филиппин в среду сообщил, что во многих районах страны в течение нескольких дней не прекращаются сильные дожди, которые привели к наводнениям. В результате уже погибли 25 человек, еще 26 пропали без вести. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Сообщается, что пострадали 390 тысяч человек из девяти районов Филиппин. Повреждены дома, дороги и мосты. Число погибших в южных районах Филиппин составило 18 человек, в районе Бикол на востоке Лусона и в центральных районах Филиппин было зарегистрировано пять и две смерти соответственно.

Национальная метеорологическая служба Филиппин предупредила, что, несмотря на то, что обильные осадки, вызванные пересечением холодного и теплого воздуха, ослабели, зона низкого давления, наблюдавшаяся вечером 27 декабря примерно в 600 км к востоку от южного филиппинского острова Минданао, может перерасти в тропическое низкое давление, принеся новый виток обильных осадков в центральные районы Филиппин и на север Минданао.


Фото: REUTERS/Philippine Coast Guard

Новости по теме
12 человек погибли от отравления угарным газом с начала отопительного сезона
15-летнюю школьницу госпитализировали после наезда автомобиля в СКО
Четыре электроподстанции в штате Вашингтон подверглись нападению
Теги:
Читайте также
Школьников экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании в Алматы
12 человек погибли от отравления угарным газом с начала отопительного сезона
15-летнюю школьницу госпитализировали после наезда автомобиля в СКО
16 человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Улытауской области
Смертельное ДТП произошло на трассе Жезказган – Петропавловск
Без воды остались жители нескольких микрорайонов Уральска
32 человека эвакуировали при пожаре в Таразе
Смертельное ДТП совершил водитель в наркотическом опьянении в Экибастузе
Новости партнеров
Популярное
1 Известный комик высмеял фото казахстанки: девушка не намерена оставлять это безнаказанным
2 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
3 Вездеход и санитарную машину купили для районной больницы в Карагандинской области
4 Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
5 Данияр Елеусинов лишился титула чемпиона мира

Лента новостей