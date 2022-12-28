25 человек погибли на Филиппинах в результате наводнений

28 Декабря 2022, 15:48

МАНИЛА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий Филиппин в среду сообщил, что во многих районах страны в течение нескольких дней не прекращаются сильные дожди, которые привели к наводнениям. В результате уже погибли 25 человек, еще 26 пропали без вести. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Сообщается, что пострадали 390 тысяч человек из девяти районов Филиппин. Повреждены дома, дороги и мосты. Число погибших в южных районах Филиппин составило 18 человек, в районе Бикол на востоке Лусона и в центральных районах Филиппин было зарегистрировано пять и две смерти соответственно.

Национальная метеорологическая служба Филиппин предупредила, что, несмотря на то, что обильные осадки, вызванные пересечением холодного и теплого воздуха, ослабели, зона низкого давления, наблюдавшаяся вечером 27 декабря примерно в 600 км к востоку от южного филиппинского острова Минданао, может перерасти в тропическое низкое давление, принеся новый виток обильных осадков в центральные районы Филиппин и на север Минданао.

Фото: REUTERS/Philippine Coast Guard