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    18:20, 21 Февраль 2023 | GMT +6

    25 человек отравились угарным газом в общежитии в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 8 часов 50 минут от скорой помощи поступило сообщение об отравлении угарным газом жителей нескольких комнат частного 4-этажного общежития. 25 человек, в том числе 9 детей получили отравление угарным газом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Ранее на объекте было аналогичное происшествие, по результатам которого пожарные составили соответствующие рекомендации по обеспечению пожарной безопасности, а материалы о нарушении жизненно важных требований пожарной безопасности были направлены в акимат, ГАСК, жилищную инспекцию, ДГД.

    Пожарные взяли объект на контроль и дважды проводили профилактические разъяснительные беседы с раздачей памяток по соблюдению норм пожарной безопасности.

    Сегодня для уточнения и выяснения причины отравления на место происшествия направлены дознаватель и испытательная исследовательская пожарная лаборатория.

    Предварительная причина – неисправность отопительной печи на твердом топливе. Жилой дом переоборудован в общежитие. Объект не оборудован системами пожарной автоматики. Документы на переоборудование жилого дома под общежитие отсутствуют.

    В рамках республиканской профилактической акции «Жатақхана» совместно с органами внутренних дел 13 сентября 2022 года по этому адресу проведена профилактическая работа, в ходе которой разъяснены меры пожарной безопасности в быту с вручением памяток по пожарной безопасности.

    19 января был повторно проведен обход, в ходе которого дополнительно проведена разъяснительная работа по соблюдению правил пожарной безопасности в быту с вручением памятки по пожарной безопасности.

    Анологичный факт на этом объекте был 27 января на площади 15 кв.м, в результате которого эвакуировано 16 человек, в том числе 11 детей.


    Теги:
    МЧС Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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