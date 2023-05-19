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25 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Атырау

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Мая 2023, 17:52
25 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Атырау Фото: polisia.kz

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские эвакуировали 25 человек из многоэтажного дома, где произошел пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

19 мая около 11:40 в подсобном помещении коридора 15-этажного дома, расположенного по улице Айтеке би, произошел пожар. На место происшествия немедленно прибыли старшие участковые инспекторы городского управления полиции Самалбек Бегалиев и Асыланбек Жолай, которые заметили возгорание на третьем этаже. Стражи порядка совместно с сотрудниками ДЧС совместно ликвидировали угрозу жизни людей. В результате оперативных действий сотрудников из дома были эвакуированы 25 человек, 10 из которых – несовершеннолетние.

«Нет времени думать, когда человеческая жизнь находится в опасности. По прибытии на место происшествия, заметив, что пожар произошел на третьем этаже, мы с сотрудниками ЧС и вывели на улицу жителей. Пострадавших нет», – рассказали стражи порядка.

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