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25 человек были эвакуированы при пожаре в Кокшетау

8 Января 2019 11:15 285
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25 человек были эвакуированы при пожаре в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 25 человек были эвакуированы при пожаре в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации ДЧС Акмолинской области, пожар произошел 7 января в квартире  5-этажного  жилого дома областного центра.

«Были эвакуированы 25 человек, из них 4 детей. В результате пожара погиб мужчина. Материалы переданы в УВД города Кокшетау», - рассказал Казинформу главный специалист ДЧС Акмолинской области Думан Далешов.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области уточнили, что тело 46-летнего погибшего в пожаре мужчины направлено в морг.

«Проводится проверка, назначена экспертиза. Причина пожара устанавливается», - добавили в ведомстве.

 

 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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