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25 человек были эвакуированы при пожаре в Кокшетау
8 Января 2019 11:15 285
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 25 человек были эвакуированы при пожаре в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации ДЧС Акмолинской области, пожар произошел 7 января в квартире 5-этажного жилого дома областного центра.
«Были эвакуированы 25 человек, из них 4 детей. В результате пожара погиб мужчина. Материалы переданы в УВД города Кокшетау», - рассказал Казинформу главный специалист ДЧС Акмолинской области Думан Далешов.
В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области уточнили, что тело 46-летнего погибшего в пожаре мужчины направлено в морг.
«Проводится проверка, назначена экспертиза. Причина пожара устанавливается», - добавили в ведомстве.
Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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