25 человек были эвакуированы при пожаре в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 25 человек были эвакуированы при пожаре в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ДЧС Акмолинской области, пожар произошел 7 января в квартире 5-этажного жилого дома областного центра.

«Были эвакуированы 25 человек, из них 4 детей. В результате пожара погиб мужчина. Материалы переданы в УВД города Кокшетау», - рассказал Казинформу главный специалист ДЧС Акмолинской области Думан Далешов.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области уточнили, что тело 46-летнего погибшего в пожаре мужчины направлено в морг.

«Проводится проверка, назначена экспертиза. Причина пожара устанавливается», - добавили в ведомстве.