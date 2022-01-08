25 блокпостов установили в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские обеспечивают безопасность на постах по всему региону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, всего по области установили и функционируют 25 постов, на которых в круглосуточном режиме дежурят сотрудники полиции.

По периметру Петропавловска развернули пять контрольно-пропускных пунктов. Они расположены на подъезде к районному центру Кызылжарского района, аулу Бесколь, в поселке Солнечном, на Мамлютском кольце, втором Омском кольце и на повороте на село Шаховское.

В районах области развернуты 20 блокпостов.

Въезд в Петропавловск и Северо-Казахстанскую область ограничен.

«Все меры, принимаемые сотрудниками органов внутренних дел, направлены на обеспечение безопасности и спокойствия граждан. Ко всем ограничениям полицейские просят земляков и гостей области отнестись с пониманием», - добавили в пресс-службе.

Напомним, в регионе, как и во всей стране, действуют режим чрезвычайного положения, комендантский час.