25 блокпостов установили в Северо-Казахстанской области
По информации пресс-службы департамента полиции, всего по области установили и функционируют 25 постов, на которых в круглосуточном режиме дежурят сотрудники полиции.
По периметру Петропавловска развернули пять контрольно-пропускных пунктов. Они расположены на подъезде к районному центру Кызылжарского района, аулу Бесколь, в поселке Солнечном, на Мамлютском кольце, втором Омском кольце и на повороте на село Шаховское.
В районах области развернуты 20 блокпостов.
Въезд в Петропавловск и Северо-Казахстанскую область ограничен.
«Все меры, принимаемые сотрудниками органов внутренних дел, направлены на обеспечение безопасности и спокойствия граждан. Ко всем ограничениям полицейские просят земляков и гостей области отнестись с пониманием», - добавили в пресс-службе.
Напомним, в регионе, как и во всей стране, действуют режим чрезвычайного положения, комендантский час.